Тоді і зараз: який вигляд має акторка з фільму "Діти шпигунів", яка була мрією хлопчиків 2000-х (фото)
Остання частина шпіонського комедійного бойовика "Діти шпигунів" вийшла більше 20 років тому.
Цікаво, як склалася доля головної героїні? РБК-Україна (проект Styler) розповідає.
Алекса Вега і Деріл Сабара (фото: кадр з фільму)
У 2001 році на великі екрани вийшов фільм "Діти шпигунів". Молоді головні герої, Алекса Вега і Деріл Сабара, миттєво стали суперзірками.
Слідом за цим фільмом було випущено ще дві частини, але потім екранні брат і сестра зникли з поля зору.
Хоча Алекса здобула безліч шанувальників, для широкої аудиторії її подальша доля залишилася невідомою.
Алекса Вега і Деріл Сабара (фото: кадр з фільму)
Тим часом у дівчини все складається чудово. Вона активно продовжує зніматися в кіно і також займається співом.
Щоправда, тепер Вега виглядає зовсім не так, як ми її пам'ятаємо 20 років тому!
Алекса Вега (фото: instagram.com/vegaalexa)
В особистому житті в Алекс усе теж чудово. З 2014 року вона одружена з актором Карлосом Пеною, і разом вони виховують трьох дітей, наймолодший з яких народився у 2021 році.
Сьогодні Вега є доволі популярною блогеркою, тож їй не доводиться скаржитися на нестачу уваги та любові з боку шанувальників.
Алекса Вега з родиною (фото: instagram.com/vegaalexa)
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram-акаунт Алекси Веги.