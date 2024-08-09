5 сериалов о школе, отношениях и дружбе, которые понравятся не только подросткам

"Элита" (2018-2024)

Действие разворачивается в Испании. Трое подростков, выиграв конкурс, получают возможность перевестись в элитную школу для детей из богатых и влиятельных семей.

Из-за социального неравенства между новенькими и мажорами назревает конфликт, который приводит к нескольким убийствам.

"Джинни и Джорджия" (2021-2023)

Сериал рассказывает об отношениях матери и дочки. Джорджия - мать-одиночка, которая имеет темное прошлое и пытается тщательно скрыть его. Она имеет привычку переезжать, когда в ее жизни происходит что-то плохое.

И все бы ничего, но ее дети - Джинни и Остин - не в восторге от этих переездов. В новом маленьком городке дети будут пытаться найти новых друзей, а Джорджия будет стремиться стать идеальной мамой.

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер" (2023)

Старшеклассница Джеки Говард, проживающая на Манхэттене, оказывается в непростой ситуации: ее родители и старшая сестра гибнут в автомобильной аварии.

Вскоре после трагедии девочка перебирается жить в сельскую местность Колорадо к давней подруге матери, которая вместе с мужем Джорджем воспитывает 7 сыновей, одну дочь и двух племянников. Девушке трудно влиться в приемную семью, где ей придется научиться дружить, пережить первую влюбленность и другие события.

"В поисках Аляски" (2019)

Американский подростковый драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Джона Грина. 16-летний Майлз Холтер, увлекающийся изучением предсмертных слов великих людей, отправляется учиться в академию Калвер-Крик.

В закрытой частной школе Майлз находит друзей, совершает с ними различные розыгрыши и влюбляется в девушку по имени Аляска Янг. Страшная трагедия и поиски причин произошедшего позволят ему стать взрослее и найти разгадку слов французского писателя.

"Энн" (2017-2019)

Канадский телесериал, основанный на романе "Энн из Зеленых Крыш", написанном Люси-Мод Монтгомери. Энн Ширли, 13-летняя сирота с ярким воображением, счастлива, когда ее решают удочерить.

Но как оказалось позже, названные родители хотели мальчика. Но милая и добрая Энн прижилась в новой семье. Она получила то, о чем всегда мечтала.