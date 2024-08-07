Не тільки "Спіймати Кайдаша". Сучасні українські фільми та серіали, від яких ви не зможете відірватися

12-серійний серіал "Спіймати Кайдаша" , який вийшов на екрани кілька років тому, здобув велику популярність та для багатьох став одним із найулюбленіших.

Проте в українському кінематографі вистачає й інших, не менш цікавих стрічок, які приємно вас здивують, і про них детально пише РБК-Україна (проєкт Styler).

"Спіймати Кайдаша"

Серіал, про який вже згадувалося вище, розповідає про життя у селі та показує проблеми різних поколінь. Живі діалоги, гумор та неймовірна гра акторів зробили цю історію справжнім телевізійним хітом, адже навіть ті, хто вже бачив "Спіймати Кайдаша", хочуть повернутися до його перегляду знову.

Кіноробота була знята за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Сценаристкою та виконавчою продюсерка проєкту, який вийшов у світ у 2020 році, є Наталка Ворожбит.

"Хазяїн"

Серіал показує класичну історію стосунків батьків та дітей. Стрічка була знята за мотивами твору Івана Карпенка-Карого з однойменною назвою. І, можна помітити, що нині проблеми залишаються такими ж, як були і в минулому столітті.

В центрі сюжету - дівчина Соня, яка повертається додому після навчання в Гарварді. Вдома її чекає багато відкриттів, у тому числі й не надто приємних. Всі ці обставини пов'язані з роботою її батька, який обрав не зовсім чесний спосіб життя.

"Я - Надія"

Це перший український воєнно-драматичний серіал, який був знятий під час повномасштабного російського вторгнення.

Фільм починається з середини лютого 2022 року, коли більшість новин зосереджені на можливості початку великої війни.

Головна героїня Надія, яка працює фельдшером однієї зі станцій екстреної медичної допомоги Харкова, вирішує залишитися в країні, аби допомагати тим, хто цього потребує.

"Люксембург Люксембург"

Це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, який було знято в жанрі трагікомедії.

У стрічці події відбуваються у 2018 році, і у головних ролях опиняються два брати-близнюки - Раміл та Аміл. Вони вирушають до Люксембургу, щоб відшукати рідного батька.

"Я працюю на цвинтарі"

Стрічка, випущена у 2021 році, розповідає про головного героя Олександра, який в минулому був архітектором, а тепер працює на цвинтарі та має свою контору з виготовлення пам'ятників.

Щодня до нього навідуються нові люди для замовлення пам'ятників. І через ці ситуації персонаж ділиться своїми думками - іноді веселими, іноді сумними. Проте у його житті є таємниця, яка заважає йому врешті відчути себе щасливим.