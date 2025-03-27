5 простых упражнений, которые сжигают больше калорий, чем даже 30-минутный бег

Выполнение упражнений стоя помогает не только эффективно похудеть, но и укрепить мышцы и улучшить выносливость. Такие упражнения считаются более эффективным для сжигания калорий, чем бег.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!