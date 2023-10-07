5 порід собак, які мало гавкають та вважаються найспокійнішими

Домашні тварини є джерелом радості та турботи. Коли ми замислюємось про вибір собаки, то часто хвилює питання про шум, який вони можуть створювати. Однак, існують породи, які вважаються найспокійнішими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pets radar.
Такі собаки відомі своїми спокійним та доброзичливим характером. Вони легко контактують з людьми та іншими собаками. Вони грайливі, але не схильні гавкати без необхідності.
Це єдина порода собак, котра не гавкає. Дуже рідко собака цієї породи може видавати різноманітні звуки, що не тільки відповідають якійсь ситуації, але й її настрою: бурмотіння, сміх, фиркання.
Басенджі також є охайними й не мають запаху на своїй шерсті.
Басенджі (фото: wikipedia)
Це дуже добра порода, яка швидко навчається та проявляє себе з найкращої сторони.
Ірландський сетер витончений і гнучкий, має прекрасну стійку, пристосований для полювання на пернату дичину. Дуже поширений домашній собака. Потребує наполегливого, але м'якого дресирування.
Бульмастиф - це спокійний і врівноважений собака, не схильний до необґрунтованої агресії. Собака безмежно відданий своїм господарям, нейтральний стосовно друзів сім'ї та знайомих людей, але насторожений до тих, кого не знає.
Гавкає собака лише у виняткових випадках, попереджаючи про свою присутність, якщо сторонній його не бачить.
Бульмастиф (фото: wikipedia)
Ще одна собака, яка не гавкає без причини. Якщо їх виховувати, то вони не повинні створювати жодних проблем.
Зокрема, якщо вони будуть брати участь у всьому, що ви робите, вони стануть надійними товаришами. Вони не дадуть вам розслабитися, іноді погано поводячись, але, як правило, вони в гарному настрої. Вони швидко навчаються, але, як і більшість тер'єрів, вони можуть бути впертими.
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