5 пород собак, которые мало лают и считаются самыми спокойными

Французский бульдог

Такие собаки известны своим спокойным и дружелюбным характером. Они легко общаются с людьми и другими собаками. Они игривые, но не склонны лаять без необходимости.

Французский бульдог (фото: wikipedia)

Басенджи

Это единственная порода собак, которая не лает. Очень редко собака этой породы может издавать разнообразные звуки, не только соответствующие какой-либо ситуации, но и ее настроению: бормотание, смех, фырканье.

Басенджи также опрятны и не имеют запаха на своей шерсти.

Бассенджи (фото: wikipedia)

Ирландский сеттер

Это очень хорошая порода, которая быстро учится и проявляет себя с лучшей стороны.

Ирландский сеттер изящный и гибкий, имеет прекрасную стойку, приспособлен для охоты на пернатую дичь. Очень распространена домашняя собака. Нуждается в упорной, но мягкой дрессировке.

Ирландский сеттер (фото: wikipedia)

Бульмастиф

Бульмастиф - это спокойная и уравновешенная собака, не склонная к необоснованной агрессии. Собака безгранично предана своим хозяевам, нейтральна по отношению к друзьям семьи и знакомым людям, но насторожена к тем, кого не знает.

Лает собака только в исключительных случаях, предупреждая о своем присутствии, если посторонний его не видит.

Бульмастиф (фото: wikipedia)

Пшеничный терьер

Еще одна собака, которая не лает без причины. Если их воспитывать, они не должны создавать никаких проблем.

В часности, если они будут участвовать во всем, что вы делаете, они станут надежными товарищами. Они не дадут вам расслабиться, иногда плохо себя ведут, но, как правило, они в хорошем настроении. Они быстро учатся, но, как и большинство терьеров, они могут быть упрямы.

Пшеничный терьер (фото: Getty Images)