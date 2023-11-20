5 найкращих додатків прогнозу погоди для вашого смартфона

Сучасні програми для відстеження погоди значно спрощують наше повсякденне життя, перетворюючи смартфон на справжню метеостанцію. Вони надають інформацію про поточну погоду безпосередньо на екрані, забезпечуючи доступ до даних у будь-який зручний час.

РБК-Україна (проект Styler) зібрала для вас матеріал про найкращі програми прогнозу погоди для вашого смартфона.

AccuWeather

Цей додаток надає інформацію у вигляді щотижневого, щоденного та погодинного прогноза погоди. У ньому ви знайдете дані про температуру повітря в градусах Цельсія або Фаренгейта, вологість, опади, швидкість і напрям вітру, а також час сходу і заходу сонця.

Користувачеві також будуть надані відомості про інтенсивність ультрафіолетового випромінювання у разі, якщо він планує перебування на сонці, або про бурю, що наближається.

Крім того, AccuWeather включає вбудовану карту, що дозволяє в реальному часі відстежувати погодні умови у вашому регіоні, країні або на всьому континенті. Додаток також сумісний з годинником на платформах Wear OS та watchOS, а також пропонує стильні віджети.

Значок програми AccuWeather (фото: Google Play)

The Weather Channel

Одна з найбільш точних програм для відстеження погоди. Вона надає прогнози на кожну годину, на 15 днів та у вихідні. Там можна знайти інформацію про реальну і відчутну температуру, швидкість вітру, опади та інтенсивність ультрафіолетового випромінювання.

На панелі повідомлень користувач може розмістити інформацію про погоду у будь-яких точках світу.

The Weather Channel чудово оптимізовано як для смартфонів, так і для планшетів. У додатку передбачені зручні віджети з різними співвідношеннями сторін, які підходять для будь-якого робочого столу.

Значок програми The Weather Channel (фото: Google Play)

Weather Underground

Ця популярна програма для відстеження погоди збирає дані з більш ніж 180 тисяч станцій, розміщених по всьому світу, та надає інформацію в режимі реального часу. Унікальною особливістю програми є наявність анімованих погодних карт та функції "Радар", яка дозволяє спостерігати за рухом різних погодних явищ і більш точно прогнозувати їхнє наближення.

У додатку доступні різні дані: температура, швидкість і напрям вітру, атмосферний тиск, ймовірність опадів та багато іншого. Крім того, користувачі можуть ознайомитися з прогнозом на найближчі десять днів, даними щодо якості повітря, часом сходу та заходу сонця. Додаток також надає нічний режим та різноманітні налаштування для зручності користувачів.

Значок програми Weather Underground (фото: Google Play)

Додаток має різні дані (фото: Google Play)

Погода і віджет - Weawow

Ще один додаток зі зручним інтерфейсом, і, що важливо, без реклами, що приносить значні переваги.

Після встановлення на ваш смартфон і місцезнаходження, програма автоматично змінює фон міста на фотографії, в якому ви знаходитесь, в залежності від погоди. Також ви можете вручну вибирати місце розташування та насолоджуватися фотографіями місцевості.

Крім того, додаток забезпечує великі дані про погоду, включаючи прогноз, ймовірність опадів, напрямок та швидкість вітру, якість повітря, атмосферний тиск. Також надається інформація про фази Місяця, час сходу та заходу сонця та багато іншого.

Значок програми Weawow (фото: Google Play)

Програма автоматично змінює фон міста на фотографії в залежності від погоди (фото: Google Play)

Clime

Одна з передових програм, яка може похвалитися інтерактивним радаром, що відображає на карті рух хмар та зміну погоди в реальному часі. У Clime надані погодинні прогнози на 14 днів уперед та хвилинні прогнози опадів.

Додаток також попереджає про зміну погоди за допомогою повідомлень та надає індекс якості повітря. У ньому міститься інформація про точку роси, а також функції для відстеження блискавок, ураганів та пожеж.

Значок програми Clime (фото: Google Play)