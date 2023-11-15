Додатки для смартфона допомагають повністю розкрити потенціал гаджета і значно полегшити життя людей. Сучасні користувачі Android в Україні активно використовують різноманітні програми, роблячи свій мобільний досвід різноманітнішим та зручнішим.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на SimilarWeb розповідає про 30 найпопулярніших програм для Android, якими користуються українці.

Telegram

Месенджер, який завоював популярність завдяки своїй зручності та широкому функціоналу, включаючи захищені чати, канали та можливість обміну файлами. З його допомогою користувачі можуть спілкуватися не тільки комфортно, але й безпечно завдяки сильному шифруванню даних.

Tabletki.ua

Це онлайн-платформа, що надає велику інформацію про медичні препарати, їх інструкції та відгуки. Сайт допомагає користувачам приймати поінформовані рішення щодо застосування ліків, забезпечуючи доступ до актуальних даних про медикаменти.

TikTok

Популярна платформа для створення та перегляду коротких відеороликів, що приваблює мільйони користувачів своїм креативним та різноманітним контентом. Завдяки унікальним інструментам редагування та алгоритму підбору контенту, TikTok став невід'ємною частиною культури соціальних медіа.

AliExpress

Найбільша онлайн-платформа, що надає мільйони товарів за доступними цінами від продавців з усього світу. З різноманітністю продукції та зручним інтерфейсом AliExpress став популярним вибором для мільйонів споживачів, які шукають вигідні покупки онлайн.

TikTok Lite

Легка версія популярної платформи для створення та перегляду коротких відеороликів за більш низького споживання даних.

Nova poshta

Найбільша логістична компанія в Україні, яка надає послуги з доставки та логістики з високим рівнем сервісу. Відома своєю ефективною мережею відділень та використанням сучасних технологій, Nova Poshta стала ключовим гравцем у сфері поштових та кур'єрських послуг у країні.

Helsi

Інноваційна платформа піклування про здоров'я, що надає широкий спектр медичних послуг та онлайн-консультацій. З фокусом на зручності пацієнтів, Helsi поєднує лікарів різних спеціальностей, надаючи сучасні рішення для підтримки здоров'я.

Prom.ua

Одна з провідних онлайн-платформ в Україні, що об'єднує тисячі компаній та підприємців для продажу та купівлі товарів та послуг.

WhatsApp Messenger

Один із найпопулярніших месенджерів у світі, що забезпечує миттєвий обмін повідомленнями, дзвінками та відеодзвінками між користувачами з використанням інтернет-з'єднання.

Getcontact

Додаток, що надає послуги з ідентифікації та блокування небажаних дзвінків та повідомлень, забезпечуючи користувачам контроль за своїм телефоном. З його базою даних спам-номерів та функціями блокування, Getcontact допомагає покращити безпеку та зручність використання мобільного телефону.

Royal Match

Захоплююча гра в жанрі "Match-3", де гравці поєднують кристали, вирішуючи головоломки та відкриваючи нові рівні із захоплюючими завданнями. З яскравою графікою та захоплюючим геймплеєм Royal Match пропонує ігрові веселощі та виклик для любителів логічних ігор.

My Kyivstar: mobile services

Це зручна мобільна програма, що надає абонентам Kyivstar простий доступ до послуг мобільного зв'язку, а також управління тарифами та балансом прямо з їх смартфону.

Real Car Driving: Race City 3D

Гра у жанрі гоночного симулятора, що надає гравцям реалістичний досвід керування автомобілем у міському середовищі. З чудовою графікою та різноманітними місіями, Real Car Driving створює захоплюючий ігровий світ для любителів автомобільних перегонів.

Privat24

Багатофункціональна мобільна програма, що надає користувачам широкий спектр банківських послуг, включаючи управління рахунками, перекази, платежі та багато іншого, зі зручним доступом через мобільні пристрої.

Instagram

Популярна соціальна мережа, яка фокусується на обміні фотографіями та відеозаписами. З його стильними фільтрами та можливістю взаємодії через сторіс, Instagram надає платформу для творчості та спілкування.

Ощад

Інноваційний додаток Ощадбанку надає клієнтам зручний доступ до банківських послуг, включаючи мобільні платежі, перекази та управління рахунками.

Дія

Це інноваційний державний портал, який надає громадянам зручний доступ до послуг та інформації від урядових органів. За допомогою Дії громадяни можуть здійснювати онлайн-операції, такі як отримання документів чи реєстрація податкових платників, спрощуючи взаємодію з державою.

Magic Fluids: Fluid Wallpaper

Захоплюючий додаток зі шпалерами, де користувачі можуть взаємодіяти з рідкими формами, що рухаються. Завдяки реалістичним ефектам та яскравій колірній гамі, Magic Fluids створює дивовижну атмосферу на екрані, надаючи можливість насолоджуватися унікальними візуальними ефектами.

Screw Puzzle: Nuts and Bolts

Захоплююча головоломка, де гравці повинні правильно з'єднувати гайки та болти, вирішуючи інтригуючі завдання. З різноманітними рівнями складності та креативними конструкціями, Screw Puzzle забезпечує розумовий розвиток та задоволення від вирішення завдань.

My Perfect Hotel

Це захоплююча програма, що дозволяє користувачам створювати та керувати своїм ідеальним готелем, вибираючи дизайн, обладнання та керуючи всіма аспектами готельного бізнесу.

Rakuten Viber Messenger

Багатофункціональний додаток для обміну повідомленнями, дзвінків та відеодзвінків, що надає також зручні інструменти для групових чатів та обміну медіафайлами.

Повітряна тривога

Додаток-оповіщення населення про загрозу атаки з повітря. Спрацьовує гучним сигналом у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку населеного пункту чи області.

ChatGPT

Потужна платформа штучного інтелекту, за допомогою якої користувачі можуть взаємодіяти з інтелектуальною системою, отримуючи відповіді широкий спектр питань та завдань.

Zoom - One Platform to Connect

Універсальна платформа для спілкування, що поєднує відеоконференції, вебінари та хмарні зустрічі в одному місці. Завдяки зручній навігації та багатофункціональним можливостям, Zoom надає користувачам ефективний інструмент для зв'язку та співробітництва в режимі онлайн.

monobank - банк у телефоні

Унікальний банк у телефоні, який пропонує клієнтам зручні та інноваційні банківські послуги, доступні з використанням мобільного додатка. Завдяки швидким операціям та інтегрованим фінансовим інструментам, monobank забезпечує зручний та ефективний банківський досвід прямо на екрані смартфона.

Words of Wonders: Crossword

Захоплююча головоломка, де гравці складають слова, заповнюючи кросворди на основі запропонованих літер.

QR & Barcode Scanner

Зручна програма, що дозволяє користувачам миттєво сканувати та розпізнавати QR-коди та штрих-коди з використанням камери свого мобільного пристрою.

Shades: Shadow Fight Roguelike

Захоплююча гра, в якій ігроки борються з тіньовими ворогами, прокачують свого персонажа і досліджують загадкові рівні.

Duolingo: Language Lessons

Освітній додаток, який надає захоплюючі уроки з вивчення мов за допомогою інтерактивних завдань та ігор.

OLX.ua: Classifieds of Ukraine

Популярна онлайн-платформа, де користувачі можуть вільно розміщувати та знаходити різноманітні оголошення про продаж та купівлю товарів та послуг в Україні.