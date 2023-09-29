5 найпопулярніших додатків для знайомств в Android та iPhone

Проте, сайти знайомств і мобільні додатки вирішують цю проблему, до того ж можна швидко і безкоштовно знайомитися з десятками людей, які так само знаходяться в пошуку.

У сучасному світі знайомства, які були звичні нашим батькам, практично неможливі - у людей просто немає стільки вільного часу, який можна витратити на пошук друзів або другої половинки десь на вулиці.

Tinder

Найкращий безкоштовний додаток для знайомств на платформі - це відомий всім Тіндер. Ця програма стала справжньою класикою. Її головний плюс - це її широка популярність серед молоді, що дозволяє вам швидко знайти цікавих собі людей без довгого очікування.

Реєстрація дуже проста - ви можете увійти через свій обліковий запис на Facebook або Google, налаштувати параметри пошуку і почати користуватися додатком. Після цього вам залишається тільки вирішувати, в якому напрямку ви будете проводити свайп: обираючи потенційних партнерів, або пропускаючи тих, кого ви не вважаєте цікавими, як це робиться в інших додатках, наприклад, в Баду.

Основна аудиторія - молодь віком від 18 до 30 років, хоча існує чимало історій успішних знайомств користувачів старшого віку. Серед недоліків Тіндера можна відзначити обмеження кількості "лайків" для безкоштовних акаунтів і прив’язка до соцмереж, користуючись якою чимало людей тут просто піарять свої профілі в Instagram.

Проте, оскільки Tinder наразі приваблює найбільш адекватних і цікавих людей серед всіх додатків для знайомств, рекомендується встановлювати його в першу чергу.

Іконка додатку в App Store (фото: apps.apple.com)

Badoo

Badoo є популярним мобільним додатком для знайомств серед більшості українців. Якщо ви проживаєте далеко від мегаполісів, то існує велика ймовірність, що саме на Баду ви матимете більший вибір порівняно з Тіндером, не кажучи вже про решту конкурентів.

Badoo вперше запустив класичну систему знайомств ще в 2006 році. Вона включала в себе карусель фотографій, де користувачі мали можливість клацнути "лайк" або "хрестик", а також чат, який відкривався тільки у випадку взаємної симпатії. Сьогодні сервіс пропонує високоякісний та оптимізований додаток, який працює на всіх типах смартфонів.

Проте розробники поступово додають більше реклами та преміум-функцій, обмежуючи можливості безкоштовних аккаунтів для спілкування. Крім того, через велику популярність Badoo в ньому з'явилися користувачі, які ще не досягли повноліття та видають себе за дорослих, а також інші сумнівні особи. Проте завантажити програму на свій телефон можна безкоштовно за кілька хвилин, і результати будуть залежати від вас і вашого везіння.

Заставка при вході у додаток (фото: badoo.com)

Bumble

Bumble - це оригінальний проект, який має велику популярність на Заході. В цьому додатку перше повідомлення після взаємної симпатії завжди надсилає жінка. Ця зміна правил гри створює комфортну атмосферу для всіх користувачів. Представниць прекрасної статі не засипають надмірними повідомленнями, а чоловіки, які не домоглися успіху в інших додатках, зазвичай знаходять спільну мову зі свідомо зацікавленими дівчатами. Такий підхід приваблює в основному адекватну аудиторію.

Єдиний недолік Bumble в порівнянні з конкурентами - невелика кількість користувачів, тому реально корисним він буде тільки у великих містах.

Іконка додатку на екрані телефона (фото: thetechedvocate.org)

Tabor

При перегляді відгуків на Tabor ви зможете помітити коментарі типу "Закохалася в чоловіка на 19 років старшого за мене" або "Ось скріншоти моєї переписки, це сміх!" Контингент цього додатка багато в чому складається з користувачів "олдових" соцмереж. Середній вік - за сорок, якщо ваш співрозмовник пише без помилок - це або троль, або велика удача.

Проте, далекі від високих технологій зрілі люди можуть шукати тут друзів і любов, відчуваючи себе в безпеці. Модератори стрімко вичищають всі підозрілі акаунти, онлайн не такий великий, зате географія - найширша.

Головною перевагою "Табора" є його безкоштовність. Донат тут чисто формальний, у вигляді віртуальних подарунків, а основні функції спілкування і пошуку анкет рівні для всіх користувачів.

Іконка додатку (фото: play.google.com)

Elizium

Цей український додаток для знайомств спрямований на визначення сумісності між користувачами в найважливіших аспектах їхнього життя. Для цього програма пропонує пройти психологічний тест, після якого користувачі можуть оцінити свою сумісність з іншими за такими критеріями, як життєві цілі, стиль життя, особистість, цінності, звички і сексуальні уподобання.

В Elizium можна бачити користувачів поблизу та в інших регіонах, аналізувати профілі за фотографіями, віком, знаком зодіаку, інтересами, обмінюватися повідомленнями, емоціями і подарунками. Усі вхідні повідомлення від нових людей поміщаються в папку запитів, що вимагає подальшого підтвердження. Також додаток дозволяє використовувати фільтри, щоб налаштувати критерії пошуку користувачів, щоб бачити лише найбільш цікавих людей.

Іконка додатку в App Store (фото: apps.apple.com)