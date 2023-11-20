5 лучших приложений прогноза погоды для вашего смартфона

Современные программы для отслеживания погоды значительно упрощают нашу повседневную жизнь, превращая смартфон в настоящую метеостанцию. Они предоставляют информацию о текущей погоде прямо на экране, обеспечивая доступ к данным в любое удобное время.

РБК-Украина (проект Styler) собрала для вас материал о лучших программах прогноза погоды для вашего смартфона.

AccuWeather

Это приложение дает информацию в виде еженедельного, ежедневного и почасового прогноза погоды. В нем вы найдете данные о температуре воздуха в градусах Цельсия или Фаренгейта, влажность, осадки, скорость и направление ветра, а также время восхода и заката.

Пользователю также будут предоставлены сведения об интенсивности ультрафиолетового излучения в случае, если он планирует пребывание на солнце, или о приближающейся буре.

Кроме того, AccuWeather включает встроенную карту, позволяющую в реальном времени отслеживать погодные условия в вашем регионе, стране или на всем континенте. Приложение совместимо с часами на платформах Wear OS и watchOS, а также предлагает стильные виджеты.

Значок приложения AccuWeather (фото: Google Play)

The Weather Channel

Одна из наиболее точных программ для отслеживания погоды. Она дает прогнозы на каждый час, на 15 дней и в выходные. Там можно найти информацию о реальной и ощутимой температуре, скорости ветра, осадках и интенсивности ультрафиолетового излучения.

На панели сообщений пользователь может разместить информацию о погоде в любых точках мира.

The Weather Channel отлично оптимизирован как для смартфонов, так и для планшетов. В приложении предусмотрены удобные виджеты с разными соотношениями сторон, подходящих для любого рабочего стола.

Значок программы The Weather Channel (фото: Google Play)

Погода Underground

Эта популярная программа для отслеживания погоды собирает данные более 180 тысяч станций, расположенных по всему миру, и предоставляет информацию в режиме реального времени. Уникальная особенность программы - наличие анимированных погодных карт и функции "Радар", которая позволяет наблюдать за движением различных погодных явлений и более точно прогнозировать их приближение.

В приложении доступны разные данные: температура, скорость и направление ветра, атмосферное давление, вероятность осадков и многое другое. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с прогнозом на ближайшие десять дней, данными о качестве воздуха, времени восхода и захода солнца. Приложение также предоставляет ночной режим и различные настройки для удобства пользователей.

Значок программы Weather Underground (фото: Google Play)

Приложение имеет разные данные (фото: Google Play)

Погода и виджет - Weawow

Еще одно приложение с удобным интерфейсом, и, что немаловажно, без рекламы, что приносит значительные преимущества.

После установки на ваш смартфон и местонахождение, приложение автоматически изменяет фон города на фотографии, в котором вы находитесь, в зависимости от погоды. Также можно вручную выбирать местоположение и наслаждаться фотографиями местности.

Кроме того, приложение обеспечивает большие данные о погоде, включая прогноз, вероятность осадков, направление и скорость ветра, качество воздуха, атмосферное давление. Также предоставляется информация о фазах Луны, времени восхода и заката и многое другое.

Значок программы Weawow (фото: Google Play)

Программа автоматически изменяет фон города на фотографии в зависимости от погоды (фото: Google Play)

Clime

Одна из передовых программ, которая может похвастаться интерактивным радаром, отображающим на карте движение облаков и изменение погоды в реальном времени. В Clime предоставлены почасовые прогнозы на 14 дней вперед и минутные прогнозы осадков.

Приложение также предупреждает об изменении погоды с помощью сообщений и дает индекс качества воздуха. В нем содержится информация о точке росы, а также функции для отслеживания молний, ураганов и пожаров.

Значок Clime (фото: Google Play)