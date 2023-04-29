5 кроків, які допоможуть примножити власний дохід: секрети від експертів

Крок 1

Фінансова подушка у плануванні власного бюджету - це база. Та якщо заощадження складають від 100 000 гривень, з ними терміново потрібно щось робити.

Бездіяльні гроші стануть знахідкою для високої інфляції. Експертка з особистих фінансів Іванна Антонюк розповіла, як цьому запобігти. І почати варто з розуміння, як керувати бюджетом.

"Розберіться з особистими фінансами. я не рекомендую йти та інвестувати ці гроші, якщо у вас нема конкретики. Якщо не розумієте, куди ваші фінанси витрачаються, або не знаєте, як збільшити свої доходи. Над цим варто працювати", - каже експерт.

Крок 2

Створіть подушку безпеки. Порахуйте, скільки з вашої суми ви можете відкласти на якісь непередбачувані витрати, а яку частину ви можете інвестувати.

Крок 3

Експертка не радить з відносно невеликою сумою звертатись до фінансових консультантів. На їхні послуги піде більше грошей, аніж вдасться заробити.

Тому наступний крок - розібратися у всіх тонкощах інвестицій - самостійно.

Крок 4

Створіть власну стратегію. Вона потрібна для того, щоб впродовж шляху дотримуватись конкретного плану. Скласти її можна завдяки відповідям на найголовніші запитання про подальше інвестування.

А саме:

куди вкласти гроші?

чи буде достатньо цієї суми?

чи потрібно далі заощаджувати?

чи треба відкладати щось для інвестування?

Крок 5

Коли ви знаєте всі відповіді і навіть обрали активи, створили свою стратегію й фінансовий план, потрібно діяти. Запам'ятайте, що інвестування не може бути одноразовим, бо інвестор - це позиція, яку людина обирає на все життя.

5 крок полягає в регулярності. Якщо ви будете постійно інвестувати, всі ці кроки зможуть забезпечити незалежність та фінансово надійне майбутнє.