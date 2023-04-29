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5 шагов, которые помогут приумножить свой доход: секреты от экспертов

Как увеличить свои доходы (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Каждый из нас сейчас задумывается о том, как можно увеличить свои заработки и обеспечить себе финансово надежное будущее. Золотого рецепта, который поможет легко разбогатеть - нет. Но есть несколько полезных советов, которые могут улучшить ваше финансовое состояние.

О том, какие 5 шагов помогут приумножить ваш доход, рассказали на странице "Про гроші" в Instagram.

Шаг 1

Финансовая подушка в планировании собственного бюджета - это база. Но если сбережения составляют от 100 000 гривен, с ними срочно нужно что-то делать.

Бездейственные деньги станут находкой для высокой инфляции. Эксперт из личных финансов Иванна Антонюк рассказала, как это предотвратить. И начать следует с понимания, как управлять бюджетом.

"Разберитесь с личными финансами. Я не рекомендую идти и инвестировать эти деньги, если у вас нет конкретики. Если не понимаете, куда ваши финансы тратятся, или не знаете, как увеличить свои доходы. Над этим следует работать", - говорит эксперт.

Шаг 2

Создайте подушку безопасности. Посчитайте, сколько из вашей суммы вы можете отложить на непредсказуемые расходы, а какую часть вы можете инвестировать.

Шаг 3

Эксперт не советует с относительно небольшой суммой обращаться к финансовым консультантам. На их услуги уйдет больше денег, чем получится заработать.

Поэтому следующий шаг - разобраться во всех тонкостях инвестиций - самостоятельно.

Шаг 4

Создайте свою стратегию. Она необходима для того, чтобы на протяжении пути следовать конкретному плану. Составить ее можно благодаря ответам на самые главные вопросы последующего инвестирования.

А именно:

  • куда вложить деньги?
  • будет ли достаточно этой суммы?
  • нужно ли дальше экономить?
  • нужно ли откладывать что-либо для инвестирования?

Шаг 5

Когда вы знаете все ответы и даже выбрали активы, создали свою стратегию и финансовый план, нужно действовать. Запомните, что инвестирование не может быть одноразовым, потому что инвестор - это позиция, которую человек выбирает на всю жизнь.

5 шаг заключается в регулярности. Если вы постоянно инвестируете, все эти шаги смогут обеспечить независимость и финансово надежное будущее.

Ранее мы рассказывали, что такое "психология бедности" и как избавиться от неправильных мыслей, не позволяющих вам разбогатеть.

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