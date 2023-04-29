5 шагов, которые помогут приумножить свой доход: секреты от экспертов

Каждый из нас сейчас задумывается о том, как можно увеличить свои заработки и обеспечить себе финансово надежное будущее. Золотого рецепта, который поможет легко разбогатеть - нет. Но есть несколько полезных советов, которые могут улучшить ваше финансовое состояние.
О том, какие 5 шагов помогут приумножить ваш доход, рассказали на странице "Про гроші" в Instagram.
Финансовая подушка в планировании собственного бюджета - это база. Но если сбережения составляют от 100 000 гривен, с ними срочно нужно что-то делать.
Бездейственные деньги станут находкой для высокой инфляции. Эксперт из личных финансов Иванна Антонюк рассказала, как это предотвратить. И начать следует с понимания, как управлять бюджетом.
"Разберитесь с личными финансами. Я не рекомендую идти и инвестировать эти деньги, если у вас нет конкретики. Если не понимаете, куда ваши финансы тратятся, или не знаете, как увеличить свои доходы. Над этим следует работать", - говорит эксперт.
Создайте подушку безопасности. Посчитайте, сколько из вашей суммы вы можете отложить на непредсказуемые расходы, а какую часть вы можете инвестировать.
Эксперт не советует с относительно небольшой суммой обращаться к финансовым консультантам. На их услуги уйдет больше денег, чем получится заработать.
Поэтому следующий шаг - разобраться во всех тонкостях инвестиций - самостоятельно.
Создайте свою стратегию. Она необходима для того, чтобы на протяжении пути следовать конкретному плану. Составить ее можно благодаря ответам на самые главные вопросы последующего инвестирования.
А именно:
Когда вы знаете все ответы и даже выбрали активы, создали свою стратегию и финансовый план, нужно действовать. Запомните, что инвестирование не может быть одноразовым, потому что инвестор - это позиция, которую человек выбирает на всю жизнь.
5 шаг заключается в регулярности. Если вы постоянно инвестируете, все эти шаги смогут обеспечить независимость и финансово надежное будущее.
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