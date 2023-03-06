Ці помилки з грошима руйнують ваші стосунки. Ось поради, як їх уникнути

Гроші часто здатні знищити шлюб і зруйнувати навіть досить міцні стосунки. Адже різний тип мислення людей та ставлення до фінансів провокує конфлікти щодо сімейного бюджету. Немало пар розлучаються саме через невміння домовитись зі своїм партнером та вибрати оптимальну грошову модель для подружжя.

Про те, як уникнути помилок із грошима, розповіли на сторінці "Про гроші" в Instagram .

Таємні борги

Уявіть собі, що пара одружилася, а через пів року приходить лист від банку на ім'я партнера з кредитним боргом. У такому випадку людина відчуватиме себе обманутою, адже з нею не поділились важливою інформацією. І не пояснили, чому така заборгованість виникла, не просили допомоги. Тож ситуація спричинить у кращому випадку дуже серйозну розмову, у гіршому - розлучення.

Емоційні покупки

Вони точно впливають на стосунки, якщо у парі розпланований бюджет, але хтось із партнерів на це не зважатиме. Втрата довіри завжди має наслідки.

Часто проблеми в родині виникають саме через різні фінансові цілі і їх відсутність.

Небажання заробляти більше

Відсутність фінансових амбіцій теж стає причиною розриву. Адже буває так, що один партнер розвивається, добре заробляє, а інший стоїть на місці.

Саме тому варто на початку стосунків дізнатися, чи планує кохана людина збільшити свій дохід, можливо її все влаштовує і у вас різні життєві шляхи.

Бюджетні родини

Важливо обговорювати все - відпустки, побутові витрати, покупку дому, освіту дітей. Крім того, ставити спільні цілі та формувати бюджет - повністю спільний, спільно-роздільний або повністю роздільний.

Пара вибирає той, який їй зручно. Втім, якщо у стосунках виникають конфлікти через гроші, варто спробувати інший варіант бюджету.

Приховування доходу

Коли людина приховує свої доходи від чоловіка чи дружини, виникає логічне питання - а чи є довіра взагалі? Адже нормально мати різні заробітні плати і вміти домовлятися.

Страх, що партнер захоче витрачати ваші гроші породжує недовіру, яка повільно руйнує родину.

Гарна практика, коли родина формує спільні заощадження, але й має суму для власних потреб. Йдеться не про половину зарплати, а десь про 10% від заробітку, що не має позначитися на родинному бюджеті.

Втім є пари, які справляються із повністю спільним бюджетом. Головне проговорити, скільки та нащо ви будете витрачати.