Психологія бідності: які ознаки вказують на те, що ви самі собі не дозволяєте розбагатіти

Наші думки дають початок вчинкам. Вже давно не секрет, що від способу мислення залежить успіх людини у багатьох сферах життя, зокрема і у фінансовому плані також. Багато хто із нас керується "психологією бідності", це й заважає нам розбагатіти.

Про це розповіла психолог Олена Матіко на своїй сторінці в Instagram .

Психологія мислення бідності

"Мислення бідності - це ставлення до себе і до грошей. Передається воно у спадок - як бабусин сервіз. Ми й не підозрюємо, як будучи дітьми, вбираємо цю філософію і в дорослому житті керуємось цими принципами в усіх фінансових питаннях", - пояснює експерт.

Матіко пояснює, що людина із психологією бідності мислить наступними категоріями:

Не виходить більше заробляти? Годі й намагатись, треба радіти, що взагалі є гроші.

Затримали зарплату? Вміємо тугіше затягувати пояси, і не з таким справлялися.

З'явились зайві гроші? Побалуємо себе і сходимо в магазин, щоб швидше витратити все до копійки.

Також людина вірить у ці приказки - "ситий голодного не розуміє", "не жили заможно, годі й починати", "у багатих свої примхи".

"Коли ми з самого початку чуємо ці фрази - починаємо сприймати їх за чисту монету і віримо, що ситий голодного не розуміє, то і бажання бути ситим пропадає", - пояснює Матіко.

Які ознаки психології бідності

"Людина хоче здаватися, а не бути. Наприклад, купує собі останню модель айфона в кредит, а потім пів року сидить на пісній гречці", - каже психолог.

Також ознаками є озлобленість і заздрість. Людина злиться на друга, який може дозволити собі купити нову сумку, а вона ні.

"У таких людей діє "заборона на бажання". Вони забороняють собі щось хотіти, адже думають, що все одно не зможуть цього досягти", - каже Матіко.

Такі люди собі шукають виправдання у духовному розвитку. Думають: " у мене нема грошей, зате я добра людина".

"Вони постійно жаліються і ниють, що не мають грошей. Бояться брати на себе відповідальність. Для боротьби з "психологією бідності" потрібно визнати, що щось йде не так, що є проблема у власному мисленні, і розробити план, як деструктивне замінювати конструктивним", - говорить психолог.

Змінити поведінку

Ваші поведінка і спосіб життя також впливають на грошову енергію і обмежуючі переконання.

"Гроші приходять до нас у стані розслаблення і задоволення. Тому дуже важливо стежити за своєю поведінкою, думками і не заганяти себе у вигадане метро, у якому на вас навісять ще більше ярликів і додадуть грошових блоків", - радить Матіко.

Стежити за зовнішнім виглядом

"Щоб ваші грошові потоки відкривалися ще швидше, дуже важливо стежити за зовнішнім виглядом речей. У вашому житті не повинно бути зламаних, подряпаних, дірявих, побитих предметів. Це енергія, що є протилежною грошовій, яка блокує усі ваші центри і створює нові обмежуючі переконання", - каже психолог.

Вона радить відмовлятись від побитих чи порваних речей.

"Практика показує: коли починаєш позбавлятися мотлоху, з’являються можливості на придбання нових речей. І це не магія, а особливості роботи підсвідомості: безжально викидаючи старе, ви привчаєте себе до нової установки: ви варті кращого", - пояснює психолог.

Медитувати

"Опрацьовувати грошові блоки можна за допомогою практик. І насправді медитації - це ніяка не магія або чарівна таблетка. Це науково доведений спосіб зробити своє життя кращим", - каже Матіко.