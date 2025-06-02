Цей літній педикюр точно помітять: найгарніші ідеї, з якими ваші ніжки притягнуть всі погляди

Літо - ідеальний час, щоб зробити педикюр головною деталлю образу. Але чи знаєте ви, що зараз в тренді?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який педикюр зараз в моді, а який вже давно став антитрендом.

Модний педикюр - 5 варіантів

Перед тим як обирати колір покриття, не забудьте подбати про гігієнічний педикюр. Пам'ятайте, що навіть найгарніший гель не зуміє приховати сухі п'яти чи кутикулу, яка стирчить над нігтями.

Якщо ж ваші ніжки в ідеальному стані, перейдемо до трендових ідей педикюру:

Гель-скло: ефект вологої поверхні . Цей тренд заворожує глибиною й блиском. Напівпрозорий колір, наче поверхня крапель дощу, дає неймовірний ефект. Особливо вдало цей топ виглядає на персиковій, пісочній або холодно-рожевій базі.

. Цей тренд заворожує глибиною й блиском. Напівпрозорий колір, наче поверхня крапель дощу, дає неймовірний ефект. Особливо вдало цей топ виглядає на персиковій, пісочній або холодно-рожевій базі. Baby-blue . М'який блакитний з легким сірим підтоном додає свіжості, виглядає нетипово, але дуже гармонійно. На засмаглій шкірі такий колір створить справжній ефект "вау". Особливо вдало виглядатиме на овальній або мигдалеподібній формі.

. М'який блакитний з легким сірим підтоном додає свіжості, виглядає нетипово, але дуже гармонійно. На засмаглій шкірі такий колір створить справжній ефект "вау". Особливо вдало виглядатиме на овальній або мигдалеподібній формі. Бронзовий хайлайтер . Не блискітки, не золото, а саме ніжна бронза з сатиновим переливом. Така втирка створює неймовірний ефект, ніби ніжки мерехтять на сонці. Це ідеальне рішення для вечірніх виходів і відкритих босоніжок у стилі "old money".

. Не блискітки, не золото, а саме ніжна бронза з сатиновим переливом. Така втирка створює неймовірний ефект, ніби ніжки мерехтять на сонці. Це ідеальне рішення для вечірніх виходів і відкритих босоніжок у стилі "old money". Персиково-карамельний . Соковитий, ніби десерт на терасі, але не занадто "солодкий". Він освіжає пальці, додає легкості образу й чудово комбінується з бежевим або кавовим відтінками. А ще матиме чудовий вигляд з білим взуттям.

. Соковитий, ніби десерт на терасі, але не занадто "солодкий". Він освіжає пальці, додає легкості образу й чудово комбінується з бежевим або кавовим відтінками. А ще матиме чудовий вигляд з білим взуттям. Глянцевий total-nude. Такий педикюр виглядає "дорого", навіть якщо ви зробите його не у майстра, а вдома і звичайним лаком. Глибокий нюд чудово підійде під будь-який одяг і завжди притягуватиме погляди всіх навколо вас.

Модний педюкир на літо (скріншот)

Який педикюр вже не в тренді

Звісно, коли йдеться про модні ідеї, варто згадати про дизайни, які точно вже не матимуть "свіжий" та ефектний вигляд.

Нині стилісти не радять робити наступне: