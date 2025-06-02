Цей літній педикюр точно помітять: найгарніші ідеї, з якими ваші ніжки притягнуть всі погляди
Педикюр на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Літо - ідеальний час, щоб зробити педикюр головною деталлю образу. Але чи знаєте ви, що зараз в тренді?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який педикюр зараз в моді, а який вже давно став антитрендом.
Модний педикюр - 5 варіантів
Перед тим як обирати колір покриття, не забудьте подбати про гігієнічний педикюр. Пам'ятайте, що навіть найгарніший гель не зуміє приховати сухі п'яти чи кутикулу, яка стирчить над нігтями.
Якщо ж ваші ніжки в ідеальному стані, перейдемо до трендових ідей педикюру:
- Гель-скло: ефект вологої поверхні. Цей тренд заворожує глибиною й блиском. Напівпрозорий колір, наче поверхня крапель дощу, дає неймовірний ефект. Особливо вдало цей топ виглядає на персиковій, пісочній або холодно-рожевій базі.
- Baby-blue. М'який блакитний з легким сірим підтоном додає свіжості, виглядає нетипово, але дуже гармонійно. На засмаглій шкірі такий колір створить справжній ефект "вау". Особливо вдало виглядатиме на овальній або мигдалеподібній формі.
- Бронзовий хайлайтер. Не блискітки, не золото, а саме ніжна бронза з сатиновим переливом. Така втирка створює неймовірний ефект, ніби ніжки мерехтять на сонці. Це ідеальне рішення для вечірніх виходів і відкритих босоніжок у стилі "old money".
- Персиково-карамельний. Соковитий, ніби десерт на терасі, але не занадто "солодкий". Він освіжає пальці, додає легкості образу й чудово комбінується з бежевим або кавовим відтінками. А ще матиме чудовий вигляд з білим взуттям.
- Глянцевий total-nude. Такий педикюр виглядає "дорого", навіть якщо ви зробите його не у майстра, а вдома і звичайним лаком. Глибокий нюд чудово підійде під будь-який одяг і завжди притягуватиме погляди всіх навколо вас.
Модний педюкир на літо (скріншот)
Який педикюр вже не в тренді
Звісно, коли йдеться про модні ідеї, варто згадати про дизайни, які точно вже не матимуть "свіжий" та ефектний вигляд.
Нині стилісти не радять робити наступне:
- Агресивний неон на всіх пальцях. Надо яскраво та сильно впадає в очі, ефект точно не той, на який ви розраховуєте.
- Малюнки зі стразами. Камінці вже давно не в моді, а на ногах вони ще й можуть зіпсувати ваше взуття.
- Кракелюр. Так званий ефект зістареного мольберта не прикрасить ніжки, адже його важко розгледіти здалеку, а тому він просто втрачає увесь свій сенс.
- Total-black. Чорний лак на всіх нігтях зараз виглядає важко й грубо, а тому спробуйте інші темні відтінки або ж додайте цікавий дизайн.
- "Кислотний" френч. Педикюр з нюдовою базою та надто яскравими лініями вважається немодним, а тому віддавайте перевагу іншим кольорам.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: The Cut, Nail Style.