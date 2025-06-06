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5 минут и вы - красотка: как стильно собрать волосы, чтобы не было жарко в офисе (видео)

Пятница 06 июня 2025 20:48
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5 минут и вы - красотка: как стильно собрать волосы, чтобы не было жарко в офисе (видео) Как сделать пучок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Летом, особенно когда наступает жара, мало кому хочется ходить с расплетенными косами, ведь они липнут к шее и выглядят неопрятно. Но как красиво собрать волосы, чтобы это было небанально и стильно?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогера Одри Жан в Instagram рассказывает, как сделать пучок и создать эффектную прическу всего за несколько минут.

Стильная прическа на лето

Да, вы можете собрать волосы и создать трендовую прическу, если у вас есть обычная резинка, несколько "невидимок" и (по желанию) стайлер, чтобы подкрутить некоторые пряди.

В целом, вам не обязательно делать "морскую волну" сразу во время создания прически. Вы можете накрутить волосы без термической обработки, просто заплетите косы и походите с ними несколько часов.

Перейдем к самому пучку:

  • Соберите волосы в высокий хвост, а у лба оставьте пряди, если есть челка или хотите добавить прическе больше шарма (как показано на видео)
  • Сформируйте пучок, но не пытайтесь сделать его идеальным и очень тугим
  • Пряди, которые "не влезли" в пучок, просто обкрутите вокруг и зафиксируйте их "невидимками" (но так, чтобы они не "слились" со всей шевелюрой)
  • По желанию подкрутите волосы, которые остались у лба и другие пряди.

Как собрать волосы на лето (скриншоты)

Если вы хотите, чтобы прическа точно "выдержала" жару и день в офисе, сбрызните ее лаком или специальным фиксатором. Но если вы не любите использовать специальные средства, то бояться, что пучок быстро распадется, не стоит.

Даже если какие-то пряди "выбьются из общей картины" - это не катастрофа. Либо закрепите их дополнительными заколками, либо же просто попробуйте зафиксировать волосы еще одной резинкой.

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