Ці прикраси - модний вибух сезону: що носять стильні дівчата влітку 2025

Масивні каблучки, каффи на все вухо, прикраси на лоб і навіть на плече - у 2025 році ювелірна мода сміливо виходить за рамки звичного. Стильні дівчата роблять ставку на виразні акценти, асиметрію, перли гігантських розмірів і морські мотиви.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які прикраси вибрати на літо, щоб зробити образ небанальним.

Прикраси на голову

Блогерка зазначила, що це не сережки, а саме прикраси на лоб, на ніс, на рот.

"Я тут не дарма сиджу в каффі від Chanel. Вона ще й з камінчиками. Але може бути дуже масивна прикраса, тому якщо ви хочете здивувати людей навколо, цей тренд для вас", - зазначила вона.

Каффи

Каффа - це різновид сережки, яка охоплює не лише мочку вуха, а й усю його раковину, додаючи акцент на зачіску, шию або скроню. Цю прикрасу можуть носити навіть ті, у кого немає проколів на вухах.

Блогерка зазначила, що в тренді цікаві та масивні варіанти, можливо, навіть на все вухо.

Широкі масивні браслети

Також у трендах масивні браслети.

"Можемо носити їх на голе тіло або поверх сорочки, на рукавах ваших жакетів, як було на показі Yves Saint Laurent", - підкреслила стилістка.

Армлети

Армлет - це прикраса, а точніше браслет, який заведено носити на плечі.

"Браслети на біцепс, які називають армлетами. Якщо у вас є біцепс, є трицепс, то цей тренд для вас", - зазначила блогерка.

Масивні каблучки

Це великі, помітні прикраси, які можуть мати незвичну форму, об'ємний дизайн, вставки з камінням, перлами або навіть скульптурні елементи. Вони миттєво привертають увагу і стають головним акцентом образу.

Перли

Перли не виходять з моди, тому що вони поєднують у собі класику, універсальність і символізм, які залишаються актуальними незалежно від трендів. У 2025-му вони голосно заявляють про себе: масивні кольє з велетенських намистин, незвичні форми, асиметрія і багатошаровість.

Прикраси в морському стилі

Також у трендах на літо 2025 прикраси в морській стилістиці.

"Щороку, коли починається літо, в тренді у нас прикраси з морським вайбом. Якісь черепашки, якісь рибки. І плюс цього сезону багато прикрас у вигляді пташок", - зазначила вона.

Крім того, блогерка зауважила, що варто додавати в образи об'ємні та масивні сережки, сережки-китиці, прикраси в стилі бохо та різноманітні брошки.