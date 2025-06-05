Головний must-have літа 2025: скільки коштує джинсовий сарафан, як у Христини Решетнік

Джинсовий сарафан - один із модних трендів літа 2025. Цей універсальний елемент гардероба, який можна носити як самостійно, так і комбінувати з іншим одягом.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, який образ на спекотні літні дні вибрала дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина Решетнік.

Який "лук" обрала Христина Решетнік

Багатодітна мама може похвалитися ідеальною фігурою. Для стильного повсякденного луку вона вибрала світло-блакитну приталену джинсову мінісукню з широкими бретельками та квадратним вирізом.

Лук з джинсовим сарафаном від Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вона доповнила образ кількома витонченими золотими намистами, золотим годинником на лівому зап'ясті та сумкою через плече всесвітньо відомого бренду. Також на ній окуляри із дзеркальними лінзами та білі кросівки з принтом.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Скільки коштує сарафан, як у Христини Решетнік

Дружина телеведучого зазначила, що вона вибрала котоновий сарафан від українського бренду U`NEED. Вартість такої речі - 2100 гривень.

Скільки коштує сарафан як у Христини Решетник (скриншот)

Можна вибрати вбрання такого ж відтінку, як у Христини Решетнік, зі світлого деніму, або ж більш насичений синій відтінок.

Модний сарафан на літо (фото: instagram.com/u.need.ua)

Чому джинсовий сарафан - тренд літа 2025

Повернення 90-х і 2000-х

Мода 90-х і ранніх 2000-х активно повертається, і джинсові сарафани - ключовий елемент цього стилю. Вони викликають ностальгію, але мають актуальний вигляд завдяки новим фасонам.

Практичність і універсальність

Сарафан із деніму легко стилізувати під будь-який образ: з футболкою, сорочкою, боді, топом або ж самостійно - як сукню. Це одяг на кожен день, який має стильний вигляд.

Легко адаптується до фігури

Завдяки крою джинсові сарафани пасують для різних типів фігур - можна підкреслити талію, приховати стегна або створити вертикаль, що візуально витягує силует.

Дизайнери активно використовують денім

У колекціях весна-літо 2025 денім - абсолютний фаворит. Stella McCartney, Ganni, Сhloe та інші бренди показали джинсові сарафани на подіумах у лаконічних, "вінтажних" і навіть гламурних варіаціях.

Ідеально для спеки

Укорочені або тонкі джинсові сарафани - чудовий вибір для спекотних днів, коли хочеться мінімум зусиль і максимум ефекту.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)