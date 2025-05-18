5 безкоштовних способів знизити ризик серцевого нападу: робіть це прямо зараз!

Зберегти здорове серце - реально і без великих витрат. Названо безкоштовні способи, які допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань. І найкраще - їх можна почати вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Кардіолог Джек Вольфсон розповів, що дотримання здорових щоденних звичок може суттєво знизити ймовірність серцевого нападу та зміцнити серцево-судинне здоров'я в довгостроковій перспективі.

Краще висипайтеся

Незалежно від того, коли ви зараз лягаєте спати, зробіть це на годину раніше. Кардіолог наголошує на важливості гарної якості сну для регулювання кров'яного тиску, запалення та рівня стресу.

Все це є вирішальними факторами для мінімізації ризику серцевого нападу та серцево-судинних захворювань. Сон також відіграє життєво важливу роль у гормональному балансі та відновленні організму.

Під час сну артеріальний тиск природно знижується. Хронічне недосипання призводить до стійкого підвищення тиску.

Нестача сну сприяє підвищенню рівня кортизолу (гормону стресу) і порушенню чутливості до інсуліну, що є факторами ризику для серцевих хвороб.

Скорочення екранного часу

Доктор Вольфсон каже, що з меншення часу, проведеного перед екраном, може призвести до покращення сну, зниження стресу та збільшення можливостей для занять, корисних для серця. Надмірний час, проведений перед екраном, особливо перед сном, може порушити природний цикл сну, призвести до безсоння та сприяти розумовій втомі.

Постійні повідомлення, сповіщення та соціальні мережі можуть викликати психоемоційне навантаження, що пов’язане з підвищенням рівня кортизолу - гормону стресу. Хронічний стрес - один із факторів ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Прогулянки на свіжому повітрі

Проведення більшої кількості часу на свіжому повітрі може значно знизити ризик серцевого нападу. Користь свіжого повітря, природного світла та фізичної активності величезна як для здоров'я серця, так і для загального самопочуття.

Регулярна фізична активність, як-от ходьба, стимулює серце і судини, покращуючи кровообіг.

Прогулянки сприяють нормалізації тиску, що зменшує навантаження на серце. Рух допомагає підтримувати здорову вагу, що є важливим фактором профілактики хвороб серця.

Ходіть босоніж

Коли ви ходите босоніж, м’язи стопи активно працюють, стимулюючи циркуляцію крові в нижніх кінцівках. Це особливо корисно для людей із сидячим способом життя або варикозом.

Ходіння босоніж активізує роботу м’язів стопи та литок, що стимулює венозне повернення крові до серця. Це знижує застій крові в ногах, зменшує ризик варикозного розширення вен і покращує загальний кровообіг.

До того ж ходіння босоніж стимулює природне вирівнювання тіла. Ви починаєте краще відчувати опору й контролювати рухи, що позитивно впливає на хребет і суглоби.

Вважається, що ходіння босоніж, або прямий контакт із землею, покращує кровообіг і допомагає зменшити запалення.

Будьте вдячні

Доктор рекомендує щоденно висловлювати вдячність, пропонуючи "принаймні раз на день просто дякувати Богові та молитися". Доведено, що вираження вдячності може знизити рівень стресу та покращити загальний настрій.

Хронічний стрес є фактором ризику серцево-судинних захворювань. Вдячність допомагає знижувати рівень кортизолу (гормону стресу).