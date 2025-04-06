4 ознаки під час тренування, які вказують, що серце та легені у відмінній формі

Під час фізичних навантажень організм подає сигнали про свою витривалість і стан здоров’я. Певні ознаки свідчать про те, що серце та легені працюють ідеально, а рівень фізичної підготовки на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чому важливо стежити за станом здоров'я

Серцево-судинна система є запорукою довгого, здорового та активного життя. Потужне серце та ефективні легені означають, що ваше тіло може доставляти кисень до м’язів ефективніше, дозволяючи рухатися довше та швидше відновлюватися.

Щоб перевірити стан серцево-судинної системи, не знадобляться тести чи спеціальне обладнання. Ваше тіло дає чіткі знаки, коли всі системи працюють належним чином.

Хороша кардіотренування - це не лише продуктивність у тренажерному залі, воно також безпосередньо впливає на загальне самопочуття. Також знижує ризик серцевих захворювань, артеріальний тиск, покращує роботу мозку і навіть допомагає регулювати стрес.

Наведені нижче ознаки вказують на те, що серцево-судинна система у чудовому стані.

Підіймаєтесь по сходах, не відчуваючи задишки

Один із найпростіших тестів серцево-судинної форми - це те, як ви себе почуваєте після того, як піднялися сходами. Якщо ви можете піднятися, не задихаючись, то це чудовий знак.

Це означає, що ваше серце та легені ефективно доставляють кисень до м’язів, дозволяючи їм працювати без швидкої втоми.

Пульс у стані спокою низький і стабільний

Нижча частота серцевих скорочень у стані спокою є прямим показником доброго здоров’я серцево-судинної системи. Середня частота серцевих скорочень у дорослих у стані спокою коливається від 60 до 100 ударів на хвилину, але у здорових людей частота наближається до 50 або навіть нижче. Це пояснюється тим, що сильне серце перекачує більше крові з кожним ударом, тому для виконання своєї роботи потрібно менше ударів на хвилину.

Перевіряйте частоти серцевих скорочень у стані спокою вранці, перш ніж встати з ліжка. Це простий спосіб відстежити покращення стану серцево-судинної системи з часом.

Ви швидко відновлюєтеся після тренування

Один із найкращих способів оцінити стан серцево-судинної системи - це те, як швидко ваш пульс повертається до норми після інтенсивних тренувань. Якщо частота серцевих скорочень значно знижується протягом однієї-двох хвилин після тренування, то серцево-судинна система працює ефективно.

Добре треноване серце та легені можуть швидко очистити метаболічні відходи та доставити кисень до м’язів, що відновлюються, зменшуючи втому та покращуючи загальну витривалість. Якщо пульс залишається підвищеним протягом тривалого періоду після тренування, то варто звернути до лікаря.

Витримуєте вправи середньої та високої інтенсивності

У вас хороша серцево-судинна форма, якщо можете підтримувати стабільний темп бігу, їздити на велосипеді з великим опором або виконувати високоінтенсивне тренування без частих перерв.

Витривалість є явною ознакою міцної роботи серця і легенів. Тіло може ефективно використовувати кисень і контролювати потреби в енергії протягом тривалого періоду. Якщо короткі сплески активності залишають вас повністю виснаженими, то варто додати більше стабільних кардіотренувань або інтервальних тренувань, щоб створити свою аеробну базу.

Найкращі способи покращити стан серцево-судинної системи

Правильне харчування

Їжте більше овочів і фруктів, адже вони містять антиоксиданти, які знижують запалення. Омега-3 жирні кислоти (риба, горіхи, льон) зменшують рівень "поганого" холестерину.

Цільнозернові продукти (вівсянка, гречка, кіноа) допомагають контролювати рівень цукру в крові. Надлишок солі та цукру підвищує артеріальний тиск і ризик атеросклерозу.

Фізична активність

Обирайте аеробні навантаження - ходьба, біг, плавання або велоспорт 150 хвилин на тиждень. Силові вправи - 2-3 рази на тиждень для зміцнення м’язів і покращення метаболізму.

Розтяжка та йога допомагають знизити стрес і покращити кровообіг.

Контроль ваги

Надлишкова вага збільшує ризик гіпертонії, діабету та серцевих хвороб. Дефіцит калорій і активність допоможуть підтримувати здорову масу тіла.

Відмова від шкідливих звичок

Куріння - головний фактор ризику інфаркту та інсульту. Також алкоголь у великих кількостях підвищує тиск і навантаження на серце.

Контроль стресу та якісний сон