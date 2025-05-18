5 бесплатных способов снизить риск сердечного приступа: делайте это прямо сейчас!

Сохранить здоровое сердце - реально и без больших затрат. Названы бесплатные способы, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. И самое лучшее - их можно начать уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Кардиолог Джек Вольфсон рассказал, что соблюдение здоровых ежедневных привычек может существенно снизить вероятность сердечного приступа и укрепить сердечно-сосудистое здоровье в долгосрочной перспективе.

Лучше высыпайтесь

Независимо от того, когда вы ложитесь спать, сделайте это на час раньше. Кардиолог подчеркивает важность хорошего качества сна для регулирования кровяного давления, воспаления и уровня стресса.

Все это является решающими факторами для минимизации риска сердечного приступа и сердечно-сосудистых заболеваний. Сон также играет жизненно важную роль в гормональном балансе и восстановлении организма.

Во время сна артериальное давление естественно снижается. Хроническое недосыпание приводит к стойкому повышению давления.

Недостаток сна способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса) и нарушению чувствительности к инсулину, что является факторами риска для сердечных болезней.

Сокращение экранного времени

Доктор Вольфсон говорит, что уменьшение времени, проведенного перед экраном, может привести к улучшению сна, снижению стресса и увеличению возможностей для занятий, полезных для сердца. Чрезмерное время, проведенное перед экраном, особенно перед сном, может нарушить естественный цикл сна, привести к бессоннице и способствовать умственной усталости.

Постоянные сообщения, уведомления и социальные сети могут вызвать психоэмоциональную нагрузку, связанную с повышением уровня кортизола - гормона стресса. Хронический стресс - один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Прогулки на свежем воздухе

Проведение большего количества времени на свежем воздухе может значительно снизить риск сердечного приступа. Польза свежего воздуха, естественного света и физической активности огромна как для здоровья сердца, так и для общего самочувствия.

Регулярная физическая активность, такая как ходьба, стимулирует сердце и сосуды, улучшая кровообращение.

Прогулки способствуют нормализации давления, что уменьшает нагрузку на сердце. Движение помогает поддерживать здоровый вес, что является важным фактором профилактики болезней сердца.

Ходите босиком

Когда вы ходите босиком, мышцы стопы активно работают, стимулируя циркуляцию крови в нижних конечностях. Это особенно полезно для людей с сидячим образом жизни или варикозом.

Хождение босиком активизирует работу мышц стопы и икр, что стимулирует венозный возврат крови к сердцу. Это снижает застой крови в ногах, уменьшает риск варикозного расширения вен и улучшает общее кровообращение.

К тому же хождение босиком стимулирует естественное выравнивание тела. Вы начинаете лучше чувствовать опору и контролировать движения, что положительно влияет на позвоночник и суставы.

Считается, что хождение босиком, или прямой контакт с землей, улучшает кровообращение и помогает уменьшить воспаление.

Будьте благодарны

Доктор рекомендует ежедневно выражать благодарность, предлагая "по крайней мере раз в день просто благодарить Бога и молиться". Доказано, что выражение благодарности может снизить уровень стресса и улучшить общее настроение.

Хронический стресс является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Благодарность помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса).