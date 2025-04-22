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Названо сучасний пристрій, який швидко виявляє проблеми з серцем

Вівторок 22 квітня 2025 18:15
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Названо сучасний пристрій, який швидко виявляє проблеми з серцем Названо пристрій, який допомагає виявити проблеми з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Щодня наше серце безперервно працює і не всі його порушення помітні під час короткого візиту до лікаря. Тому холтер ЕКГ є незамінним інструментом у виявленні "невидимих" проблем серцевого ритму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що відомо про пристрій

За словами лікаря, холтер ЕКГ - незамінний пристрій у діагностиці аритмії. Зокрема, це моніторинг роботи серця у реальному часі. Він фіксує кожен удар серця: під час сну, стресу, фізичної активності чи навіть прогулянки з собакою.

Це сучасний інформативний пристрій, який допомагає правильно діагностувати і призначати відповідне лікування. Головна його функція - записати роботу серця за довготривалий період.

"Такий собі довготривалий запис кардіограми у реальному часі - коли ходите, спите, їсте та займаєтесь спортом. Після того, як ви поносили холтер відповідний час, то лікар його розшифровує та визначає, чи є у людини аритмія. Саме від цього залежить подальша лікувальна тактика", - пояснила кардіолог.

Цей пристрій має електроди і електричні провідники точно так, як і звичайною ЕКГ, але має менше відведень. Кабелі підключаються до електродів, які приклеюються на шкіру грудної клітки за допомогою спеціального медичного клейового гелю. Електроди проводять сердечну діяльність через дроти і потрапляють на монітор апарату, де вона записується.

Ви носите невеликий чохол на поясі (ремені), який тримає сам апарат. Важливо уникати купання, душа і плавання, поки ви носите апарат.

Симптоми аритмії

Симптоми аритмії (порушення серцевого ритму) можуть бути різними - від майже непомітних до дуже виражених. Ось основні:

  • відчуття "перебоїв" у серці: серце б’ється занадто швидко, повільно або нерегулярно
  • запаморочення або втрата свідомості
  • задишка
  • слабкість або втома
  • біль або дискомфорт у грудях
  • тривожність або відчуття паніки
  • пітливість
  • блідість або синюшність шкіри

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