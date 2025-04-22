Названо сучасний пристрій, який швидко виявляє проблеми з серцем
Щодня наше серце безперервно працює і не всі його порушення помітні під час короткого візиту до лікаря. Тому холтер ЕКГ є незамінним інструментом у виявленні "невидимих" проблем серцевого ритму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Що відомо про пристрій
За словами лікаря, холтер ЕКГ - незамінний пристрій у діагностиці аритмії. Зокрема, це моніторинг роботи серця у реальному часі. Він фіксує кожен удар серця: під час сну, стресу, фізичної активності чи навіть прогулянки з собакою.
Це сучасний інформативний пристрій, який допомагає правильно діагностувати і призначати відповідне лікування. Головна його функція - записати роботу серця за довготривалий період.
"Такий собі довготривалий запис кардіограми у реальному часі - коли ходите, спите, їсте та займаєтесь спортом. Після того, як ви поносили холтер відповідний час, то лікар його розшифровує та визначає, чи є у людини аритмія. Саме від цього залежить подальша лікувальна тактика", - пояснила кардіолог.
Цей пристрій має електроди і електричні провідники точно так, як і звичайною ЕКГ, але має менше відведень. Кабелі підключаються до електродів, які приклеюються на шкіру грудної клітки за допомогою спеціального медичного клейового гелю. Електроди проводять сердечну діяльність через дроти і потрапляють на монітор апарату, де вона записується.
Ви носите невеликий чохол на поясі (ремені), який тримає сам апарат. Важливо уникати купання, душа і плавання, поки ви носите апарат.
Симптоми аритмії
Симптоми аритмії (порушення серцевого ритму) можуть бути різними - від майже непомітних до дуже виражених. Ось основні:
- відчуття "перебоїв" у серці: серце б’ється занадто швидко, повільно або нерегулярно
- запаморочення або втрата свідомості
- задишка
- слабкість або втома
- біль або дискомфорт у грудях
- тривожність або відчуття паніки
- пітливість
- блідість або синюшність шкіри
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