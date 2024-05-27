Екзотичні улюбленці. 40 незвичайних тварин, яких можна завести замість кота чи собаки

Екзотичні домашні тварини стають все популярнішими серед українців, які шукають оригінальних способів додати яскравих емоцій у своє життя. Рептилії, птахи, комахи чи гризуни - тваринка з кожної із цих категорій здатна наповнити вашу квартиру свіжою енергією та красою.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 40 незвичайних тварин, які можуть замінити кота чи собаку у якості домашнього улюбленця.

Рептилії

коробчаста черепаха

бірманський пітон

китайський водяний дракон

аноліс

бородата ящірка

ігуана

гекон

жаба-дереволаз

варан

молочна змія

Їхня незвичайна зовнішність та спокійний характер роблять їх чудовими компаньйонами для тих, хто цінує тишу та мир. Ці тварини здатні створити у вашому домі атмосферу гармонії та спокою, допомагаючи вам розслабитися після напруженого дня.

Хамелеон (фото: Freepik)

Птахи

африканський сірий папуга

лорі

зяблик

корела

амазон

канарка

какаду

сова

папуги-нерозлучники

горлиця садова

Перед придбанням екзотичних птахів важливо вивчити їхні потреби та вимоги до умов утримання. Це допоможе забезпечити їм комфортні умови проживання та уникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Птахи (фото: Freepik)

Комахи та павукоподібні

мадагаскарський тарган

богомол

тарантул

паличник

скорпіон

метелики

солдати (мурахи або терміти)

гусениці

жук-носоріг

павук-птахоїд

Ці екзотичні створіння вражають своєю красою та незвичайними звичками, роблячи їх цікавими й унікальними домашніми улюбленцями.

Мураха (фото: Freepik)

Гризуни

шиншила

дегу

хом'як

лучний собачка

щур

пацюк

капібара

гірська карликова миша

піщанка

карликовий їжак

Ці маленькі створіння відрізняються своєю активністю та допитливістю, роблячи їх веселими та цікавими домашніми улюбленцями. Вони можуть стати відмінним вибором для тих, хто хоче завести улюбленця, але не має багато вільного часу для догляду.

Морські свинки (фото: Freepik)