Страждають від самотності: 10 порід собак, яким постійно треба господар

Всі собаки люблять бути в компанії своїх господарів, але деякі з них потребують більше часу, разом ніж інші. Хоча тривога розлуки загалом властива майже всім породам, деякі з них важче переносять самотність, ніж інші.

Про те, собаки яких порід найбільше бояться залишатися наодинці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про тварин A-Z Animals .

Бордер-коллі

Відомо, що бордер-коллі мають неймовірну кількість енергії, що вимагає щоденних фізичних навантажень. Вони також більш схильні боротися з нудьгою, коли залишаються на самоті. Це часто може призвести до деструктивної поведінки та надмірного гавкоту.

Бордер-коллі (фото: Freepik)

Щодня приділяйте цим собакам щонайменше 45 хвилин фізичним вправам, що допоможуть зменшити поведінкові проблеми. Крім того, намагайтеся щодня якісно проводити з вашим бордер-коллі час.

Німецька вівчарка

Подібно до бордер-коллі, німецька вівчарка вважається високоенергійною. Проте вони не тільки мають високі вимоги до фізичних навантажень, але й відрізняються високим інтелектом. Це поєднання може призвести до підвищеного ризику нудьги та тривоги розлуки, коли вони залишаються на самоті.

Німецька вівчарка (фото: Freepik)

Німецькі вівчарки з тривогою розлуки можуть проявляти деструктивну поведінку, надмірний гавкіт і навіть агресію. Більшість німецьких вівчарок потребують щонайменше 45 хвилин щоденних фізичних вправ, а також якісного проведення часу зі своїми господарями.

Австралійська вівчарка

Австралійська вівчарка перебуває на абсолютно новому рівні енергії. Відомо, що більшість "австралійців" просто відскакують від стін.

Австралійська вівчарка (фото: Wikipedia)

Якщо вони не отримують достатньої кількості щоденних вправ, вони можуть страждати від сильного страху розлуки та деструктивної поведінки. Тож запропонуйте собаці хоча б годину щоденних фізичних вправ і проводьте з ним багато часу щодня.

Сибірський хаскі

Сибірські хаскі не тільки мають багато енергії, але й надзвичайно прив'язуються до своїх господарів.

Сибірський хаскі (фото: Freepik)

Коли сибірський хаскі залишається надовго на самоті, він схильний до надмірного виття та руйнівної поведінки. Сибірські хаскі потребують щоденних годинних фізичних вправ, а також багато часу з господарем.

Італійський хорт

Італійський хорт - чудовий компаньйон. Ці собаки формують тісні зв'язки зі своєю сім'єю, і ніщо не приносить їм більшої насолоди, ніж проведення часу з тими, кого вони люблять. З цією близькістю пов'язаний підвищений ризик тривоги при розлуці.

Італійський хорт (фото: Wikipedia)

Це часто може призвести до деструктивної поведінки та нещасних випадків у домі. Рекомендують виводити італійського хорта на 15-20-хвилинні прогулянки, перш ніж залишати його на самоті - і проводити з ним достатньо часу.

Гаванський бішон

Цей пес був виведений спеціально для того, щоб бути собакою-компаньйоном. З цієї причини вони формують тісні зв'язки зі своїми господарями, тому їм часто важко залишатися на самоті.

Гаванський бішон (фото: Wikipedia)

Це часто може призвести до деструктивної поведінки та нещасних випадків у будинку. Радять виводити гаванського бішона на 15-20-хвилинні прогулянки перед тим, як залишити його на самоті, і проводити з ним багато часу вдома.

Мальтійська болонка

Мальтійська болонка - ще один собачий друг у цьому списку, який був виведений спеціально для того, щоб бути компаньйоном. Вони люблять якомога частіше перебувати на колінах у господаря.

Мальтійська болонка (фото: Wikipedia)

Їм важко залишатися на самоті протягом тривалого часу. Тож собак цієї породи беруть на прогулянки перед тим, як лишити наодинці.

Той-пудель

Той-пудель неймовірно ласкавий, добродушний і люблячий. Вони часто стають залежними від присутності своїх господарів через тісні зв'язки, які вони утворюють. У багатьох випадках вони борються з тривогою, пов'язаною з розлукою.

Той-пудель (фото: Freepik)

Саме тому з собаками цієї породи варто проводити багато часу і давати додаткову активність перед тим, як лишити вдома.

Французький бульдог

Французький бульдог відомий своєю пристрастю до спілкування з людьми. Вони люблять перебувати в присутності тих, кого люблять, і часто страждають, коли залишаються наодинці.

Французький бульдог (фото: Freepik)

На самоті вони можуть демонструвати руйнівну поведінку, але найбільше відомі своїм надмірним виттям. Через це радять не лише проводити з собакою достатньо часу, а й брати його на прогулянку перед тим, як залишити вдома самого.

Чихуахуа

Чихуахуа хоче завжди бути прикріпленим до свого господаря. Вони звикли, що до них ставляться як до дітей, а не як до крихітних собак. Тому вони важко переживають тривалу розлуку з господарем.

Чихуахуа (фото: Freepik)

Чихуахуа з тривогою розлуки можуть проявляти надмірний гавкіт та руйнівну поведінку. Для чихуахуа, як і для інших собак в списку, корисна 15-хвилинна прогулянка перед тим, як залишити їх наодинці.