Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Экзотические домашние животные становятся все популярнее среди украинцев, ищущих оригинальных способов добавить ярких эмоций в свою жизнь. Рептилии, птицы, насекомые или грызуны - животное каждой из этих категорий способно наполнить вашу квартиру свежей энергией и красотой.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 40 необычных животных, которые могут заменить кошку или собаку в качестве домашнего любимца.

Рептилии

коробчатая черепаха

бирманский питон

китайский водяной дракон

анолис

бородатая ящерица

игуана

геккон

лягушка-дереволаз

варан

молочная змея

Необычный облик и спокойный характер рептилий делают их замечательными компаньонами для тех, кто ценит тишину и мир. Эти животные способны создать в вашем доме атмосферу гармонии и спокойствия, помогая расслабиться после напряженного дня.

Хамелеон (фото: Freepik)

Птицы

африканский серый попугай

лори

зяблик

корела

амазон

канарейка

какаду

сова

попугаи-неразлучники

горлица садовая

Перед приобретением экзотических птиц важно изучить их потребности и требования к условиям содержания. Это поможет обеспечить им комфортные условия проживания и избежать проблем со здоровьем в будущем.

Птицы (фото: Freepik)

Насекомые и паукообразные

мадагаскарский таракан

богомол

тарантул

палочник

скорпион

бабочки

солдаты (муравьи или термиты)

гусеницы

жук-носорог

паук-птицеед

Эти экзотические создания поражают своей красотой и необычными привычками, делая их интересными и уникальными домашними питомцами.

Муравей (фото: Freepik)

Грызуны

шиншиллы

дегу

хомяк

луговая собачка

мышь

крыса

капибара

горная карликовая мышь

песчанка

карликовый еж

Эти маленькие создания отличаются своей активностью и любознательностью, делая их веселыми и интересными домашними питомцами. Они могут стать отличным выбором для тех, кто хочет завести любимца, но не имеет много свободного времени на уход за ним.

Морские свинки (фото: Freepik)