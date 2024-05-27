Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки
Экзотические домашние животные становятся все популярнее среди украинцев, ищущих оригинальных способов добавить ярких эмоций в свою жизнь. Рептилии, птицы, насекомые или грызуны - животное каждой из этих категорий способно наполнить вашу квартиру свежей энергией и красотой.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 40 необычных животных, которые могут заменить кошку или собаку в качестве домашнего любимца.
Рептилии
- коробчатая черепаха
- бирманский питон
- китайский водяной дракон
- анолис
- бородатая ящерица
- игуана
- геккон
- лягушка-дереволаз
- варан
- молочная змея
Необычный облик и спокойный характер рептилий делают их замечательными компаньонами для тех, кто ценит тишину и мир. Эти животные способны создать в вашем доме атмосферу гармонии и спокойствия, помогая расслабиться после напряженного дня.
Хамелеон (фото: Freepik)
Птицы
- африканский серый попугай
- лори
- зяблик
- корела
- амазон
- канарейка
- какаду
- сова
- попугаи-неразлучники
- горлица садовая
Перед приобретением экзотических птиц важно изучить их потребности и требования к условиям содержания. Это поможет обеспечить им комфортные условия проживания и избежать проблем со здоровьем в будущем.
Птицы (фото: Freepik)
Насекомые и паукообразные
- мадагаскарский таракан
- богомол
- тарантул
- палочник
- скорпион
- бабочки
- солдаты (муравьи или термиты)
- гусеницы
- жук-носорог
- паук-птицеед
Эти экзотические создания поражают своей красотой и необычными привычками, делая их интересными и уникальными домашними питомцами.
Муравей (фото: Freepik)
Грызуны
- шиншиллы
- дегу
- хомяк
- луговая собачка
- мышь
- крыса
- капибара
- горная карликовая мышь
- песчанка
- карликовый еж
Эти маленькие создания отличаются своей активностью и любознательностью, делая их веселыми и интересными домашними питомцами. Они могут стать отличным выбором для тех, кто хочет завести любимца, но не имеет много свободного времени на уход за ним.
Морские свинки (фото: Freepik)
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При написании материала были использованы источники: SprucePets и Википедия.