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Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Понедельник 27 мая 2024 07:21
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Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки Необычные животные, которые могут стать вашими питомцами (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Экзотические домашние животные становятся все популярнее среди украинцев, ищущих оригинальных способов добавить ярких эмоций в свою жизнь. Рептилии, птицы, насекомые или грызуны - животное каждой из этих категорий способно наполнить вашу квартиру свежей энергией и красотой.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 40 необычных животных, которые могут заменить кошку или собаку в качестве домашнего любимца.

Рептилии

  • коробчатая черепаха
  • бирманский питон
  • китайский водяной дракон
  • анолис
  • бородатая ящерица
  • игуана
  • геккон
  • лягушка-дереволаз
  • варан
  • молочная змея

Необычный облик и спокойный характер рептилий делают их замечательными компаньонами для тех, кто ценит тишину и мир. Эти животные способны создать в вашем доме атмосферу гармонии и спокойствия, помогая расслабиться после напряженного дня.

Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Хамелеон (фото: Freepik)

Птицы

  • африканский серый попугай
  • лори
  • зяблик
  • корела
  • амазон
  • канарейка
  • какаду
  • сова
  • попугаи-неразлучники
  • горлица садовая

Перед приобретением экзотических птиц важно изучить их потребности и требования к условиям содержания. Это поможет обеспечить им комфортные условия проживания и избежать проблем со здоровьем в будущем.

Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Птицы (фото: Freepik)

Насекомые и паукообразные

  • мадагаскарский таракан
  • богомол
  • тарантул
  • палочник
  • скорпион
  • бабочки
  • солдаты (муравьи или термиты)
  • гусеницы
  • жук-носорог
  • паук-птицеед

Эти экзотические создания поражают своей красотой и необычными привычками, делая их интересными и уникальными домашними питомцами.

Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Муравей (фото: Freepik)

Грызуны

  • шиншиллы
  • дегу
  • хомяк
  • луговая собачка
  • мышь
  • крыса
  • капибара
  • горная карликовая мышь
  • песчанка
  • карликовый еж

Эти маленькие создания отличаются своей активностью и любознательностью, делая их веселыми и интересными домашними питомцами. Они могут стать отличным выбором для тех, кто хочет завести любимца, но не имеет много свободного времени на уход за ним.

Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Морские свинки (фото: Freepik)

Кстати, раньше мы писали о 10 породах собак, страдающих от одиночества.

А также писали почему чужая кошка приходит в ваш дом.

При написании материала были использованы источники: SprucePets и Википедия.

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