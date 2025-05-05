4 вправи, які допоможуть підтягнути живіт за місяць: лише 10 хвилин на день

Тренер Карен Родрігес розповів, щоб підтягнути живіт до літа, не потрібні тривалі тренування чи спеціалізоване обладнання. Всього за 10 хвилин можна виконати потужну програму вправ для кора, що складається з чотирьох вправ з власною вагою, спрямованих на різні групи м’язів.

Флаттер-кіки

Ця вправа ефективно прокачує м’язи нижньої частини живота, а також згиначі стегна. Щоб виконати цю вправу, покладіть руки під сідничні м’язи для підтримки та переконайтеся, що поперек притиснутий до підлоги.

Робіть невеликі, швидкі та контрольовані рухи, не дозволяючи стопам торкатися підлоги.

Флаттер-кіки (фото: eatthis.com)

Альпіністи

Оскільки це інтенсивна вправа, вона допомагає швидко спалювати калорії, що сприяє загальному зменшенню жирової маси, включно з животом. До того ж постійна напруга в пресі допомагає укріпити м’язи живота.

Вправа також поєднує кардіо та силове навантаження та сприяє одночасному зменшенню жирової тканини й тонізації м’язів.

При виконанні важливий контроль, тому тримайте стегна рівно та уникайте підстрибування.

Альпіністи (фото: eatthis.com)

Твісти

Ця класична вправа зосереджена на косих м’язах живота.

Сядьте на підлогу, злегка відхиліться назад і повертайте тулуб з боку в бік. Для додаткового навантаження підніміть ноги від землі або додайте вагу.

Переконайтеся, що обертання відбувається за рахунок м'язів кора, а не просто розмахування руками.

Вправа "твісти" (фото: eatthis.com)

Зворотні скручування на підлозі

Подібно до традиційних скручування, але з акцентом на контрольованих рухах, ця вправа спрямована на нижню частину пресу.

Ляжте на спину, підтягніть коліна до грудей і трохи підніміть стегна від підлоги, використовуючи м’язи живота, а не покладаючись на імпульс. Зосередьтеся на скороченні у верхній частині кожного повторення.

Тренер радить виконувати кожну вправу протягом 40 секунд, а потім 20 секунд відпочинку. Повторюйте цикл 2-3 рази, залежно від вільного часу. Цей короткий, але інтенсивний комплекс вправ дуже ефективний для зміцнення м’язів кора.

Скручування на підлозі (фото: eatthis.com)