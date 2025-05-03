7 видів спорту, якими корисно займатися в будь-якому віці

Незалежно від того, скільки вам років - 18 чи 68, активний спосіб життя залишається запорукою доброго здоров’я та гарного самопочуття. Фізична активність не лише підтримує тіло в тонусі, а й покращує настрій та знижує ризик хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green .

Переваги спорту для здоров'я

Тренер Габріель Болін розповів, що спорт може допомогти підтримувати психічне та фізичне благополуччя жінок. Особливо важливо для жінок, коли тіло проходить через перидменопаузу та менопаузу. Старіння з кращою фізичною базою є великою перевагою.

Фізіотерапевт Ліда Малек зазначив, що спорт також може навчити таким навичкам, як управління часом, робота в команді, лідерство та рішучість.

Багато видів спорту мають вбудовану перевагу участі в житті громади, що посилює переваги. Крім того, наявність хобі приносить величезну користь здоров'ю та благополуччю.

Види спорту

Піклбол або теніс

Експерти з питань довголіття вказують на піклбол, як вид спорту номер один для довголіття, особливо для людей похилого віку.

Одне дослідження пов’язало піклбол зі значним покращенням особистого благополуччя, задоволеності життям, депресії, стресу та щастя у людей старше 65 років.

Обидва види спорту підвищують витривалість, покращують роботу серця й легенів. Регулярна гра також допомагає краще координувати рухи та швидше реагувати на події.

До того ж активне пересування по корту сприяє схудненню та загальному зміцненню м’язів.

Гімнастика

Займатися гімнастикою корисно у будь-якому віці з кількох важливих причин:

покращення гнучкості - регулярні вправи допомагають зберігати або відновлювати рухливість суглобів і м’язів

- регулярні вправи допомагають зберігати або відновлювати рухливість суглобів і м’язів покращення координації та балансу - це особливо важливо для дітей (для правильного розвитку) та літніх людей (для зниження ризику падінь)

- це особливо важливо для дітей (для правильного розвитку) та літніх людей (для зниження ризику падінь) зміцнення м’язів і кісток - навіть легкі гімнастичні вправи сприяють підвищенню м’язового тонусу та щільності кісткової тканини

- навіть легкі гімнастичні вправи сприяють підвищенню м’язового тонусу та щільності кісткової тканини профілактика захворювань - активність сприяє кращому кровообігу, знижує ризик серцево-судинних хвороб, діабету та остеопорозу

- активність сприяє кращому кровообігу, знижує ризик серцево-судинних хвороб, діабету та остеопорозу зниження рівня стресу - фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфінів, що покращують настрій і зменшують тривожність

- фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфінів, що покращують настрій і зменшують тривожність підтримка нормальної ваги - регулярні тренування допомагають контролювати масу тіла

Гольф

Дослідження вказують на користь фізичних вправ на свіжому повітрі для психічного здоров’я.

Оскільки гольф - це вид діяльності з досить низьким навантаженням, він чудово підходить для людей похилого віку або людей з фізичними обмеженнями. Крім того, це вид спорту, в який можна грати самостійно або з друзями.

Плавання

Плавання - це чудовий спосіб покращити здоров'я серцево-судинної системи.

Вода зменшує тиск на суглоби та хребет, тому плавання особливо корисне для літніх людей і тих, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом.

До того ж при плаванні відбувається зміцнення м’язів - працюють практично всі м’язи тіла, особливо спина, плечі, ноги та прес. Регулярне тренування в воді розвиває легені, підвищує витривалість і сприяє глибшому диханню.

Вода має заспокійливу дію, а фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, що зменшує тривожність і покращує настрій.

Біг

Біг корисний у будь-якому віці, оскільки позитивно впливає на фізичне, психічне та емоційне здоров’я:

покращує роботу серцево-судинної системи - регулярний біг зміцнює серце, нормалізує тиск і знижує ризик інфаркту або інсульту

- регулярний біг зміцнює серце, нормалізує тиск і знижує ризик інфаркту або інсульту підвищує витривалість і тонус м’язів - сприяє зміцненню м’язів, особливо ніг і кора, і підтримує гнучкість суглобів

контроль ваги - біг допомагає спалювати калорії й підтримувати здорову масу тіла

знижує рівень стресу - фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, що покращують настрій і борються з депресією

якість сну - регулярне навантаження допомагає краще засинати

сприяє довголіттю - численні дослідження пов’язують регулярний біг із підвищенням тривалості життя

Йога або пілатес

Пілатес та йога є корисним у будь-якому віці завдяки своїм м’яким, контрольованим рухам, які сприяють загальному зміцненню тіла без надмірного навантаження. Ось основні переваги:

поліпшення постави - вправи націлені на зміцнення м’язів кора (прес, спина, таз), що підтримують хребет

- вправи націлені на зміцнення м’язів кора (прес, спина, таз), що підтримують хребет збільшення гнучкості - повільні розтягування допомагають зберігати рухливість суглобів і м’язів

зменшення болю в спині - завдяки укріпленню м’язів-стабілізаторів і правильному положенню тіла

покращення балансу і координації - це особливо важливо у старшому віці для профілактики падінь

ментальне здоров’я - пілатес знижує рівень стресу та допомагає зосередитись, оскільки вправи потребують уваги та контролю дихання

Дослідження показують, що йога має суттєву користь для здоров'я серцево-судинної системи, а також кісток і суглобів.

Велоспорт

Регулярні аеробні вправи мають багато переваг, включаючи зниження ризику серцевих захворювань та зменшення симптомів депресії