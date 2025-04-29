Названо поширену помилку, яка заважає накачати "кубики" на животі

Прагнете ідеального пресу, але не бачите результатів після довгих тренувань? Є одна поширена помилка, яку роблять навіть досвідчені спортсмени - і вона повністю нівелює усі зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолог ат тренера Юрія Попка.

Як правильно качати прес та чого уникати

За словами експерта, спочатку потрібно сісти на підлогу, далі лягли на спину та покласти руки за голову. Після цього робимо вдих носом, скручуємо тулуб і робимо видих ротом.

Важливо високо тулуб не підіймати, адже так прес працювати не буде. Зокрема, це доволі поширена помилка, через яку не вдається накачати рельєфний прес.

Прес, як і інший м'яз, наприклад, біцепс та трицепс потрібно скорочувати.

"Є ямка і пупок - цю відстань нам потрібно скорочувати. Просто відриваєте лопатки і все. В цьому верхньому положенні затримуємось на секунду, не спішимо, робимо все повільно", - пояснив тренер.

Як часто тренувати прес

Частота тренувань преса залежить від твоїх цілей, рівня підготовки та загальної програми тренувань.

Якщо мета - плоский живіт або "кубики", то 3-4 рази на тиждень буде достатньо. Прес - це теж м’язи, їм потрібен відпочинок для росту, тому не варто качати щодня.

Дуже важливо поєднувати це з правильним харчуванням і кардіо: жир спалюється не тільки вправами на прес.

Почати качання преса варто з 2-3 разів на тиждень, поступово збільшуючи інтенсивність і об’єм тренування.