4 упражнения, которые помогут подтянуть живот за месяц: всего 10 минут в день

Тренер Карен Родригес рассказал, чтобы подтянуть живот к лету, не нужны длительные тренировки или специализированное оборудование. Всего за 10 минут можно выполнить мощную программу упражнений для кора, состоящую из четырех упражнений с собственным весом, направленных на разные группы мышц.

Флаттер-кики

Это упражнение эффективно прокачивает мышцы нижней части живота, а также сгибатели бедра. Чтобы выполнить это упражнение, положите руки под ягодичные мышцы для поддержки и убедитесь, что поясница прижата к полу.

Делайте небольшие, быстрые и контролируемые движения, не позволяя стопам касаться пола.

Флаттер-кики (фото: eatthis.com)

Альпинисты

Поскольку это интенсивное упражнение, оно помогает быстро сжигать калории, что способствует общему уменьшению жировой массы, включая живот. К тому же постоянное напряжение в прессе помогает укрепить мышцы живота.

Упражнение также сочетает кардио и силовую нагрузку и способствует одновременному уменьшению жировой ткани и тонизированию мышц.

При выполнении важен контроль, поэтому держите бедра ровно и избегайте подпрыгивания.

Альпинисты (фото: eatthis.com)

Твисты

Это классическое упражнение сосредоточено на косых мышцах живота.

Сядьте на пол, слегка отклонитесь назад и поворачивайте туловище из стороны в сторону. Для дополнительной нагрузки поднимите ноги от земли или добавьте вес.

Убедитесь, что вращение происходит за счет мышц кора, а не просто размахивания руками.

Упражнение "твисты" (фото: eatthis.com)

Обратные скручивания на полу

Подобно традиционным скручиваниям, но с акцентом на контролируемые движения, это упражнение направлено на нижнюю часть пресса.

Лягте на спину, подтяните колени к груди и немного приподнимите бедра от пола, используя мышцы живота, а не полагаясь на импульс. Сосредоточьтесь на сокращении в верхней части каждого повторения.

Тренер советует выполнять каждое упражнение в течение 40 секунд, а затем 20 секунд отдыха. Повторяйте цикл 2-3 раза, в зависимости от свободного времени. Этот короткий, но интенсивный комплекс упражнений очень эффективен для укрепления мышц кора.

Скручивания на полу (фото: eatthis.com)