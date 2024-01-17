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4 ознаки того, що вам негайно треба звернутись до гінеколога

Середа 17 січня 2024 07:01
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4 ознаки того, що вам негайно треба звернутись до гінеколога Як жінці зрозуміти, що треба йти до гінеколога (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олена Арендар

Жінкам потрібно профілактично відвідувати гінеколога кожних пів року. Втім, якщо порушується менструальний цикл чи є інші прояви проблем, треба негайно записатись до лікаря позапланово.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олени Арендар в Instagram.

4 ознаки, що вам потрібно звернутись до гінеколога

Гінеколог наголошує, що жінку мають насторожити наступні ознаки:

  • якщо ви помітили, що ваша менструація стала рясна, під час неї з‘явились кров'янисті згортки. Або вам потрібно вночі змінити прокладку або тампон
  • з'явились кров'янисті виділення після статевого акту
  • у вас змінився менструальний цикл. Він став довше ніж 38 днів або коротше за 24 дні
  • з‘явився свербіж, печіння незвичні виділення з неприємним запахом із піхви

"Не чекайте поки ці симптоми зникнуть самостійно, не відкладайте і своєчасно звертайтесь до лікаря", - наголосила Арендар.

Діагнози у гінекології, які не потребують лікування

Лікар також поділилась списком діагнозів, які часто ставлять жінкам, але вони насправді не потребують жодного лікування.

Сюди належать:

  • ектопія призматичного епітелію шийки матки, або як часто її називають "ерозія шийки матки". Це цілком нормальний фізіологічний стан
  • фолікулярна кіста яєчника - такі кісти самостійно розсмоктуються протягом 1- 2 місяців
  • вірус папіломи людини. У більшості випадків ваша власна імунна система впорається з вірусом і видалить його з організму

"Багато жінок цікавиться, чи можливе інфікування вірусом папіломи людини побутовим шляхом: через рушники, засоби гігієни, станки для гоління, басейни, туалети? Насправді вкрай маленький відсоток інфікування ВПЛ можливий таким шляхом. Все ж таки у 99% випадків цей вірус передається статевим шляхом", - наголосила Арендар.

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