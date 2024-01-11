Чи може гінеколог визначити, чи втратила пацієнтка цноту: відповідь лікаря

Досить давно побутує міф про те, що гінеколог може визначити, чи мала його пацієнтка статеві контакти. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич.

Може гінеколог визначити, чи втратила пацієнтка цноту?

Насамперед лікар наголошує, що незайманість та досвід першого статевого контакту - це особисте та суб'єктивне поняття. Тобто якогось об'єктивного чинника, за допомогою якого це можна підтвердити чи спростувати, немає.

Важливо знати, що наявність чи відсутність так званої "дівочої пліви" не є надійним показником незайманості. У всіх жінок вона має унікальну форму, еластичність та кількість отворів. Вона може бути розтягнутою з багатьох причин, а не лише через статевий акт.

"Медичні працівники повинні надавати перевагу конфіденційності, згоді та наданню допомоги, а не оцінювати суб'єктивно особистий вибір людини", - додає Дар'я.

Таким чином лікар не може самостійно визначити, чи веде пацієнтка статеве життя, якщо та сама про це не скаже.

Існує також міф про те, що статеві органи жінки стають більшими після першого статевого контакту. Проте це не правда.

Піхва - це здебільшого м'язовий і дуже еластичний орган, який під час збудження може розтягуватися та подовжуватися, а після статевого акту повертається до своєї "початкової форми".