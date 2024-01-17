4 признака того, что вам немедленно нужно обратиться к гинекологу
Женщинам нужно профилактически посещать гинеколога каждые полгода. Но если нарушается менструальный цикл или есть другие проявления проблем, нужно немедленно записаться к врачу вне планово.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елены Арендар в Instagram.
4 признака, что вам нужно обратиться к гинекологу
Гинеколог отмечает, что женщину должны насторожить следующие признаки:
- если вы заметили, что ваша менструация стала обильной, во время нее появились кровянистые свертки. Или вам нужно ночью сменить прокладку или тампон
- появились кровянистые выделения после полового акта
- у вас сменился менструальный цикл. Он стал дольше 38 дней или короче 24 дней
- появился зуд, жжение необычные выделения с неприятным запахом из влагалища
"Не ждите пока эти симптомы исчезнут самостоятельно, не откладывайте и своевременно обращайтесь к врачу", - подчеркнула Арендар.
Диагнозы в гинекологии, которые не требуют лечения
Врач также поделилась списком диагнозов, которые часто ставят женщинам, но они не нуждаются ни в каком лечении.
Сюда относятся:
- эктопия призматического эпителия шейки матки, или как часто ее называют "эрозией шейки матки". Это вполне нормальное физиологическое состояние
- фолликулярная киста яичника - такие кисты самостоятельно рассасываются в течение 1-2 месяцев
- вирус папилломы человека. В большинстве случаев ваша собственная иммунная система справится с вирусом и удалит его из организма
"Многие женщины интересуются, возможно ли инфицирование вирусом папилломы человека бытовым путем: через полотенца, средства гигиены, станки для бритья, бассейны, туалеты? На самом деле крайне маленький процент инфицирования ВПЧ возможен таким путем. Все же в 99% случаев этот вирус передается половым" путем", - подчеркнула Арендатор.
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