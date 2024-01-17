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4 признака того, что вам немедленно нужно обратиться к гинекологу

Среда 17 января 2024 07:01
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4 признака того, что вам немедленно нужно обратиться к гинекологу Как женщине понять, что нужно идти к гинекологу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Елена Арендар

Женщинам нужно профилактически посещать гинеколога каждые полгода. Но если нарушается менструальный цикл или есть другие проявления проблем, нужно немедленно записаться к врачу вне планово.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елены Арендар в Instagram.

4 признака, что вам нужно обратиться к гинекологу

Гинеколог отмечает, что женщину должны насторожить следующие признаки:

  • если вы заметили, что ваша менструация стала обильной, во время нее появились кровянистые свертки. Или вам нужно ночью сменить прокладку или тампон
  • появились кровянистые выделения после полового акта
  • у вас сменился менструальный цикл. Он стал дольше 38 дней или короче 24 дней
  • появился зуд, жжение необычные выделения с неприятным запахом из влагалища

"Не ждите пока эти симптомы исчезнут самостоятельно, не откладывайте и своевременно обращайтесь к врачу", - подчеркнула Арендар.

Диагнозы в гинекологии, которые не требуют лечения

Врач также поделилась списком диагнозов, которые часто ставят женщинам, но они не нуждаются ни в каком лечении.

Сюда относятся:

  • эктопия призматического эпителия шейки матки, или как часто ее называют "эрозией шейки матки". Это вполне нормальное физиологическое состояние
  • фолликулярная киста яичника - такие кисты самостоятельно рассасываются в течение 1-2 месяцев
  • вирус папилломы человека. В большинстве случаев ваша собственная иммунная система справится с вирусом и удалит его из организма

"Многие женщины интересуются, возможно ли инфицирование вирусом папилломы человека бытовым путем: через полотенца, средства гигиены, станки для бритья, бассейны, туалеты? На самом деле крайне маленький процент инфицирования ВПЧ возможен таким путем. Все же в 99% случаев этот вирус передается половым" путем", - подчеркнула Арендатор.

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Ранее мы писали о том, может ли гинеколог определить, потеряла ли пациентка девственность.

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