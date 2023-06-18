4 найкрутіші речі влітку 2023, які зроблять простий образ дуже модним
Навіть найпростіший гардероб можна освіжити і зробити модним, якщо додати до нього трендові деталі. Влітку 2023 року вони дуже жіночні, аристократичні й сексуальні.
Про чотири трендові речі, які "зроблять" найпростіший гардероб в Instagram розповіла стилістка Анна Леканова.
Топ з контрастним кантом
Дуже крута ідея для літа. Фасон топу може бути будь-яким: з лямками, без них, у спортивному стилі, чи просто "майкою".
Головне - зберегти контраст між кантом і основною тканиною. Найкрутіше поєднання, без сумніву, чорне з білим і навпаки.
Спідниця з високим розрізом
Це дуже сексуальний тренд цього літа. Найпопулярніші тканини для такої спідниці - це атлас і дуже модний денім.
Важливо, щоб спідниця була довгою, інакше разом з вирізом виглядатиме вульгарно.
Топ без бретель
Топи - це одні з головних трендів цього літа. Особливо актуальними є мінімалістичні топи без бретель.
У спеку саме те, а якщо поєднати з широкими брюками чи спідницею-максі - взагалі вогонь!
Костюмний жилет
Так так! Саме той, що з костюма-трійки. Він трохи "чоловічий", і саме це надасть вашому образу тендітності. А якщо не вдягнути під жилет бра вийде дуже гаряче!
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
І пам'ятайте, що в трендах 2023 року:
- мінімалістичність у кольорах
- тотал-лук
- видовжений силует
- денім
- колір металік
- крупні об'ємні квіти на одязі і взутті
- довжина макс
- і звісно ж - туфлі Мері Джейн
Раніше ми писали про дуже актуальний колір влітку, який пасує абсолютно всім.
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