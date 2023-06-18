4 найкрутіші речі влітку 2023, які зроблять простий образ дуже модним

Навіть найпростіший гардероб можна освіжити і зробити модним, якщо додати до нього трендові деталі. Влітку 2023 року вони дуже жіночні, аристократичні й сексуальні.

Про чотири трендові речі, які "зроблять" найпростіший гардероб в Instagram розповіла стилістка Анна Леканова.

Топ з контрастним кантом

Дуже крута ідея для літа. Фасон топу може бути будь-яким: з лямками, без них, у спортивному стилі, чи просто "майкою".

Головне - зберегти контраст між кантом і основною тканиною. Найкрутіше поєднання, без сумніву, чорне з білим і навпаки.

Спідниця з високим розрізом

Це дуже сексуальний тренд цього літа. Найпопулярніші тканини для такої спідниці - це атлас і дуже модний денім.

Важливо, щоб спідниця була довгою, інакше разом з вирізом виглядатиме вульгарно.

Топ без бретель

Топи - це одні з головних трендів цього літа. Особливо актуальними є мінімалістичні топи без бретель.

У спеку саме те, а якщо поєднати з широкими брюками чи спідницею-максі - взагалі вогонь!

Костюмний жилет

Так так! Саме той, що з костюма-трійки. Він трохи "чоловічий", і саме це надасть вашому образу тендітності. А якщо не вдягнути під жилет бра вийде дуже гаряче!

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

І пам'ятайте, що в трендах 2023 року: