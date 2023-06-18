4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным
Даже самый обычный гардероб можно освежить и сделать модным, если добавить к нему трендовые детали. Летом 2023 года они очень женственны, аристократичны и сексуальны.
О четырех трендовых вещах, которые "сделают" самый простой гардероб в Instagram рассказала стилистка Анна Леканова.
Топ с контрастным кантом
Очень крутая идея для лета. Фасон топа может быть любым: с лямками, без них, в спортивном стиле или просто "майкой". Главное - сохранить контраст между кантом и основной тканью. Самое крутое сочетание, несомненно, черное с белым и наоборот.
Юбка с высоким разрезом
Это очень сексуальный тренд этим летом. Самые популярные ткани для такой юбки - это атлас и очень модный деним.
Важно, чтобы юбка была длинной, иначе вместе с вырезом будет выглядеть пошло.
Топ без бретель
Топы - это одни из главных трендов этим летом. Особенно актуальны минималистические топы без бретель.
В жару именно то, а если совместить с широкими брюками или юбкой-макси - вообще огонь!
Костюмный жилет
Да да! Именно тот, что от костюма-тройки. Он немного "мужской", и именно это придаст вашему образу хрупкости. А если не надеть под жилет бра получится очень горячо!
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
И помните, что в трендах 2023 года:
- минималистичность в цветах
- тотал-лук
- удлиненный силуэт
- деним
- цвет металлик
- крупные объемные цветы на одежде и обуви
- длина макси
- и конечно же - туфли Мэри Джейн
Раньше мы писали об очень актуальном цвете летом, который подходит абсолютно всем.
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