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4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным

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Воскресенье 18 июня 2023 20:21
4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным Какие 4 вещи очень модны в 2023 году (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Даже самый обычный гардероб можно освежить и сделать модным, если добавить к нему трендовые детали. Летом 2023 года они очень женственны, аристократичны и сексуальны.

О четырех трендовых вещах, которые "сделают" самый простой гардероб в Instagram рассказала стилистка Анна Леканова.

Топ с контрастным кантом

Очень крутая идея для лета. Фасон топа может быть любым: с лямками, без них, в спортивном стиле или просто "майкой". Главное - сохранить контраст между кантом и основной тканью. Самое крутое сочетание, несомненно, черное с белым и наоборот.

4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным

Юбка с высоким разрезом

Это очень сексуальный тренд этим летом. Самые популярные ткани для такой юбки - это атлас и очень модный деним.

Важно, чтобы юбка была длинной, иначе вместе с вырезом будет выглядеть пошло.

4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным

Топ без бретель

Топы - это одни из главных трендов этим летом. Особенно актуальны минималистические топы без бретель.

В жару именно то, а если совместить с широкими брюками или юбкой-макси - вообще огонь!

4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным

Костюмный жилет

Да да! Именно тот, что от костюма-тройки. Он немного "мужской", и именно это придаст вашему образу хрупкости. А если не надеть под жилет бра получится очень горячо!

4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

И помните, что в трендах 2023 года:

  • минималистичность в цветах
  • тотал-лук
  • удлиненный силуэт
  • деним
  • цвет металлик
  • крупные объемные цветы на одежде и обуви
  • длина макси
  • и конечно же - туфли Мэри Джейн

Раньше мы писали об очень актуальном цвете летом, который подходит абсолютно всем.

Также читайте о самой модной обуви этим летом.

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