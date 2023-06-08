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Дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фото

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Четвер 08 червня 2023 20:01
Дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фото Які кольори очолюють тренди 2023 року (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Наталя Москаленко

Мода 2023 диктує тренди на мінімалістичність, як в аксесуарах, так і в принтах і кольорах. Один з кольорів пасує абсолютно всім і чудово виглядає у варіанті total-look.

Натхненням поділилася в Instagram стилістка Ната Москаленко.

Модний колір, і як його носити

За словами експертки, мова йде про класичний сірий. З відтінків можете обирати від світло-сірого до темно-сірого. Круто виглядають також комбінації відтінків сірого в одному образі.

"Сірий влітку - так! Бо цього сезону він в гарячих трендах сезону", - зазначає стилістка.

Обирайте сукні, джинси, класичні брюки, спідниці, піджаки сірого кольору і точно не прогадаєте.

Дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фотоДуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фотоДуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фотоДуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фотоДуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фотоДуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фотоДуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фото

Фото: instagram.com/nata_moskalenko

Які ще кольори дуже трендові цього року

Стилістка Анна Леканова в Instagram також розповіла, що наймоднішими кольорами 2023 року також є:

  • Viva Magenta
  • Денім
  • Насичений зелений
  • Ніжно-жовтий
  • Пристрасний червоний
  • Зміїний принт
  • Шоколадні відтінки
  • Всі відтінки рожевого
  • Ніжний блакитний
  • Яскравий синій

І пам'ятайте, що в трендах 2023 року: мінімалістичність у кольорах, тотал-лук, контрастні комбінації, видовжений силует і довжина максі.

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