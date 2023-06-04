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Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

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Неділя 04 червня 2023 21:30
Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю Яке взуття буде в моді влітку 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Наталя Москаленко

Влітку 2023 в трендах чимало незвичного, проте гарного й зручного взуття. Головні слова модного сезону: мюлі, Мері-Джейн, балетки, металік і квітковий декор. Якщо у вас ще нема такої пари, варто це негайно виправити: літо тільки почалося!

Про це в Instagram розповіла стилістка Ната Москаленко.

Мюлі

Цей тренд не новий, але міцно тримає позиції й 2023 року.

Жіночі мюлі - це взуття із закритим носком та відкритою п'ятою. Вони можуть бути як на підборах, так і без. При цьому форма підбора також може бути будь-якою.

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Мері Джейн та балетки

Мері-Джейн - абсолютний хіт сезону. Модель туфель на плоскій підошві з ремінцем на підйомі і здебільшого з закругленим носком. Зазвичай у цієї моделі каблук досягає максимум 7 см, але в наш час можна зустріти взуття і на підйомі в 10 см. Головне - підбори мають бути стійкими.

Про переваги балеток можна не говорити, адже й так все зрозуміло: вони легкі, зручні і пасують абсолютно всім.

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Кеди в ретро стилі

Вони - найтрендовіші без варіантів. Таке спортивне взуття буде виглядати дуже стильно, як під джинси, так і під легку сукню.

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Босоніжки на танкетці

Так, вони повернулись, але стилізація змінилась. Цього сезону варто звернути на моделі в стилі 70-х.

Босоніжки і сандалі з тонкими завʼязками

Таке взуття по типу гладіаторського чудово підіде для міста в спекотний літній день.

Босоніжки на платформі з масивними підборами

Тут є важливий момент! Теперішні більше повторюють ретро моделі, а не взуття для пол-денсу.

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицюЛовіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицюЛовіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Ковбойські черевики

Хоча таке взуття вмглядає не дуже по-літньому, проте воно дуже круто поєднуються з літніми сукнями та спідницями. Для вечірніх виходів - те, що треба.

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Іне забувайте про дуже актуальний декор з квітів і кольори металік, які актуальні, як для одягу, так і для взуття.

Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раніше ми писали, який одяг має бути влітку в гардеробі кожної модниці.

Також дізнайтеся, як обрати модну сукню влітку 2023.

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