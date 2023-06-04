Ловіть наймодніше взуття літа 2023, без якого не вийти на вулицю

Влітку 2023 в трендах чимало незвичного, проте гарного й зручного взуття. Головні слова модного сезону: мюлі, Мері-Джейн, балетки, металік і квітковий декор. Якщо у вас ще нема такої пари, варто це негайно виправити: літо тільки почалося!

Про це в Instagram розповіла стилістка Ната Москаленко.

Мюлі

Цей тренд не новий, але міцно тримає позиції й 2023 року.

Жіночі мюлі - це взуття із закритим носком та відкритою п'ятою. Вони можуть бути як на підборах, так і без. При цьому форма підбора також може бути будь-якою.

Мері Джейн та балетки

Мері-Джейн - абсолютний хіт сезону. Модель туфель на плоскій підошві з ремінцем на підйомі і здебільшого з закругленим носком. Зазвичай у цієї моделі каблук досягає максимум 7 см, але в наш час можна зустріти взуття і на підйомі в 10 см. Головне - підбори мають бути стійкими.

Про переваги балеток можна не говорити, адже й так все зрозуміло: вони легкі, зручні і пасують абсолютно всім.

Кеди в ретро стилі

Вони - найтрендовіші без варіантів. Таке спортивне взуття буде виглядати дуже стильно, як під джинси, так і під легку сукню.

Босоніжки на танкетці

Так, вони повернулись, але стилізація змінилась. Цього сезону варто звернути на моделі в стилі 70-х.

Босоніжки і сандалі з тонкими завʼязками

Таке взуття по типу гладіаторського чудово підіде для міста в спекотний літній день.

Босоніжки на платформі з масивними підборами

Тут є важливий момент! Теперішні більше повторюють ретро моделі, а не взуття для пол-денсу.

Ковбойські черевики

Хоча таке взуття вмглядає не дуже по-літньому, проте воно дуже круто поєднуються з літніми сукнями та спідницями. Для вечірніх виходів - те, що треба.

Іне забувайте про дуже актуальний декор з квітів і кольори металік, які актуальні, як для одягу, так і для взуття.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko