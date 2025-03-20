4 абсолютно нові функції в iOS 18.4, які не можна пропустити
iOS 18.4 буде офіційно випущена для користувачів iPhone всього через кілька тижнів. Якщо ви не використовуєте бета-версію, можливо, ви пропустили деякі нововведення.
Про 4 нові функції, які з'являться на вашому iPhone з iOS 18.4 наступного місяця, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple - 9to5Mac.
Пріоритетні повідомлення
Хоча Apple відклала випуск "більш персоналізованої" версії Siri на невизначений термін, в iOS 18.4 з'явиться одна нова функція Apple Intelligence. Оновлення додасть Пріоритетні повідомлення - функцію, яка автоматично виділяє ваші найважливіші повідомлення.
"Apple Intelligence може показувати вам повідомлення, які можуть бути важливими, в окремому розділі на екрані блокування, щоб ви могли надолужити те, що пропустили. Ви все одно можете провести вгору, щоб переглянути всі повідомлення", - описує функцію Apple.
Ви можете керувати Пріоритетними сповіщеннями через застосунок "Налаштування", включно з додаванням або видаленням певних застосунків зі списку для пріоритетного сортування.
Майте на увазі, що Apple Intelligence підтримується на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і всіх моделях iPhone 16.
Пріоритетні повідомлення (фото: 9to5Mac)
Фонова музика
Одна з найцікавіших функцій iOS 18.4 - фонова музика. Оновлення додає чотири нових перемикача в Центр управління, які дають змогу запускати фонову музику одним дотиком:
- Благополуччя
- Розслаблення
- Продуктивність
- Сон
Ці перемикачі можна додати в Центр управління, призначити на кнопку дії iPhone і розмістити на екрані блокування. Кожен із них пов'язаний із плейлистом за замовчуванням в Apple Music, але ви можете налаштувати його на будь-який плейлист із вашої музичної бібліотеки. Відтворення керується через спрощений інтерфейс "Зараз грає" з кнопками відтворення/паузи, пропуску, регулювання гучності та управління AirPlay.
Запустіть фонову музику одним дотиком (фото: 9to5Mac)
Нові емодзі
В iOS 18.4 beta 2 додано сім нових емодзі для користувачів iPhone:
- Обличчя з мішками під очима
- Відбиток пальця
- Лист без дерева
- Коренеплід
- Арфа
- Лопата
- Бризки
В iOS 18.4 з'являться нові емодзі (фото: 9to5Mac)
Apple News+ Food
У додатку Apple News з'явилася нова функція "Apple News+ Food" з iOS 18.4. Ця функція об'єднує тисячі відібраних рецептів від провідних видавців. Рецепти представлені в чіткому і зручному інтерфейсі з можливістю фільтрації, інтеграцією з додатком "Годинник" і багатьом іншим.
З новою функцією Food користувачі зможуть знайти історії, відібрані редакторами Apple News, а також переглядати, шукати та фільтрувати десятки тисяч посібників у Каталозі рецептів - з додаванням нових щодня. Красиво оформлений формат дозволяє легко ознайомитися з інгредієнтами та інструкціями, а новий режим готування виводить покрокові інструкції на весь екран.
Користувачі також можуть зберегти рецепти, що сподобалися, для подальшого використання й отримати до них доступ в офлайн-режимі.
Рецепти представлені в чіткому і зручному інтерфейсі (фото: 9to5Mac)
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