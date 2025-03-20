4 абсолютно новых функции в iOS 18.4, которые нельзя пропустить

iOS 18.4 будет официально выпущена для пользователей iPhone всего через несколько недель. Если вы не используете бета-версию, возможно, вы пропустили некоторые нововведения.

О 4 новых функциях, которые появятся на вашем iPhone с iOS 18.4 в следующем месяце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple - 9to5Mac .

Приоритетные уведомления

Хотя Apple отложила выпуск "более персонализированной" версии Siri на неопределенный срок, в iOS 18.4 появится одна новая функция Apple Intelligence. Обновление добавит Приоритетные уведомления - функцию, которая автоматически выделяет ваши самые важные уведомления.

"Apple Intelligence может показывать вам уведомления, которые могут быть важными, в отдельном разделе на экране блокировки, чтобы вы могли наверстать то, что пропустили. Вы все равно можете провести вверх, чтобы просмотреть все уведомления", - описывает функцию Apple.

Вы можете управлять Приоритетными уведомлениями через приложение "Настройки", включая добавление или удаление определенных приложений из списка для приоритетной сортировки.

Имейте в виду, что Apple Intelligence поддерживается на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всех моделях iPhone 16.

Приоритетные уведомления (фото: 9to5Mac)

Фоновая музыка

Одна из самых интересных функций iOS 18.4 - фоновая музыка. Обновление добавляет четыре новых переключателя в Центр управления, которые позволяют запускать фоновую музыку одним касанием:

Благополучие

Расслабление

Продуктивность

Сон

Эти переключатели можно добавить в Центр управления, назначить на кнопку действия iPhone и разместить на экране блокировки. Каждый из них связан с плейлистом по умолчанию в Apple Music, но вы можете настроить его на любой плейлист из вашей музыкальной библиотеки. Воспроизведение управляется через упрощенный интерфейс "Сейчас играет" с кнопками воспроизведения/паузы, пропуска, регулировки громкости и управления AirPlay.

Запустите фоновую музыку одним касанием (фото: 9to5Mac)

Новые эмодзи

В iOS 18.4 beta 2 добавлены семь новых эмодзи для пользователей iPhone:

Лицо с мешками под глазами

Отпечаток пальца

Лист без дерева

Корнеплод

Арфа

Лопата

Брызги

В iOS 18.4 появятся новые эмодзи (фото: 9to5Mac)

Apple News+ Food

В приложении Apple News появилась новая функция "Apple News+ Food" с iOS 18.4. Эта функция объединяет тысячи курируемых рецептов от ведущих издателей. Рецепты представлены в четком и удобном интерфейсе с возможностью фильтрации, интеграцией с приложением "Часы" и многим другим.

С новой функцией Food пользователи смогут найти истории, отобранные редакторами Apple News, а также просматривать, искать и фильтровать десятки тысяч руководств в Каталоге рецептов - с добавлением новых каждый день. Красиво оформленный формат позволяет легко ознакомиться с ингредиентами и инструкциями, а новый режим готовки выводит пошаговые инструкции на весь экран.

Пользователи также могут сохранить понравившиеся рецепты для последующего использования и получить к ним доступ в офлайн-режиме.

Рецепты представлены в четком и удобном интерфейсе (фото: 9to5Mac)

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