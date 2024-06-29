3 ефективні способи, які допоможуть швидко позбутися зморшок на лобі

Однією з перших ознак старіння є зморшки на лобі. Складки на чолі можуть з’явитися як у досить молодих людей, так і в зрілому віці, як у чоловіків, так і в жінок. Тому важливо знати, як позбутися їх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Чому виникають зморшки на лобі

М’язи чола скорочуються кожного разу, коли ви робите вираз обличчя, наприклад піднімаєте брови

Після тривалого часу виконання таких рухів можна почати помічати тонкі лінії або зморшки в місцях їх появи. Втрата еластичності шкіри відбувається природним чином із віком, а це посилює ефект зморшок.

Як позбутися

Ін'єкційні препарати

Найбільш перевірений і ефективний спосіб зменшити зморшки на лобі – ін’єкційний засіб.

Ботокс або засоби розслаблення зморшок функціонують шляхом блокування нервових сигналів у м’язах, що призводить до тимчасового розслаблення м’язів.

Коли такі препарати вводять у певні місця на лобі, то це запобігає зморшкам.

Таку процедуру потрібно повторювати кілька разів на рік, щоб зберегти її ефективність.

Мікронідлінг

Мікронідлінг допомагає стимулювати вироблення колагену та прискорити оновлення шкіри.

Під час процедури маленькі голки створюють мікротравми на шкірі, запускаючи природний процес загоєння тіла. Це призводить до збільшення виробництва колагену та еластину, а це своєю чергою до більш гладкої та пружної шкіри та зменшення зморшок з часом.

Хімічний пілінг

Хімічні пілінги зменшують появу зморшок на лобі, відлущуючи зовнішній шар шкіри та сприяючи обміну клітин. Цей процес видаляє мертві клітини шкіри та стимулює виробництво нових, здорових, що призводить до більш гладкої текстури та зменшення зморшок.

Як запобігти зморшкам

Зволоження

Питна вода не може усунути зморшки, але якщо ви не будете залишатися зволоженими, ви помітите поганий вплив на ваше здоров’я, що може завдати шкоди здоров’ю шкіри.

Фрукти та овочі також можуть допомогти вам зволожити організм.

Стрес

Стрес може змінити білки в шкірі та зменшити її еластичність, що може спричинити зморшки.

Куріння

Тютюновий дим знижує еластичність і вироблення колагену. Тому варто відмовитись від цієї шкідливої звички, щоб сповільните ці процеси.

Спорт

Вчені виявили, що регулярні фізичні вправи можуть покращити еластичність і товщину шкіри.

Збалансована дієта

Різні поживні речовини та антиоксиданти, які містяться в збалансованому харчуванні, як-от вітаміни С і Е, захищають шкіру від сонця та забруднення.

Обмежте споживання алкоголю

Вживання алкоголю було пов’язане зі збільшенням верхніх ліній обличчя. Якщо ви хочете звести їх до мінімуму, то варто обмежити вживання алкоголю.

Сонцезахисний крем

Нанесення сонцезахисного крему є життєво важливим для запобігання фотопошкодженням шкіри від ультрафіолетових променів, які є одним із найбільших чинників втрати колагену та старіння шкіри.

Засоби для догляду за шкірою для зменшення зморшок

Ретиноїди

Це один із небагатьох продуктів для догляду за шкірою, який може дати видимі, вимірювані результати.

Ретинол - це сильна кислота, яка сприяє збільшенню оновленості клітин і допомагає блокувати вироблення ферменту, який з часом розщеплює колаген вашої шкіри.

Колаген відповідає за еластичність шкіри, а це означає, що ретинол може допомогти зберегти пружність і пухкість шкіри, завдяки чому ваш зовнішній вигляд довше залишається молодим.

Пептиди

Пептиди - це невеликі ланцюжки амінокислот, які сигналізують клітинам про виконання певних функцій, таких як вироблення колагену, що покращує еластичність і пружність шкіри.

Антиоксиданти

Антиоксиданти застосовують унікальний підхід до запобігання зморшкам. Вони вбивають вільні радикали, які можуть спричинити пошкодження колагенових і еластинових волокон шкіри, що є причиною зморшок і тонких ліній.

Гіалуронова кислота

Цей інгредієнт може скоротити появу зморшок за короткий термін.

Гіалуронова кислота є зволожувачем та притягує й утримує вологу з навколишнього середовища та допомагає зволожувати шкіру.