Краса без уколів. Косметолог показала, як за допомогою масажу позбутись носогубних зморшків

Шкіра обличчя надовго залишиться пружною, якщо регулярно робити масаж за допомогою скребка Гуаша. Така процедура займає лише кілька хвилин, а ефект від неї - наче після ліфтингу.

Про те, позбутись носогубних зморшок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.

Як позбутись носогубних зморшків

"Візьміть скребок Гуаша і глибокими круговими рухами пройдіться від зони маріонеток до "крила" носа так, як це показано на відео. Повторіть таких три проходи. Якщо виникає почервоніння - то це добре", - пояснює експерт.

Далі потрібно рухатись круговими глибокими рухами вздовж спинки носа. Повторити цю процедуру треба тричі.

Після цього потрібно скребком розтягнути тричі м'яз біля носа, рухаючись зверху вниз. Тоді плавним рухом пройтись скребком по щоці, як це показано на відео.

"Поставте скребок на кут 45 градусів і рухайтесь від спинки носа і до вух, а тоді м'яко опустіться до шиї і зони лімфатичних вузлів", - радить косметолог.

Потім поставте скребок трошки нижче, а тоді також рухайтесь вздовж вух і опустіться вздовж шиї до зони лімфатичних. Таких підходів також має бути три.

Після цього аналогічні рухи потрібно повторити на другій половині обличчя.

Як часто треба робити масаж, щоб досягти ефекту

"Ці прийоми чудово працюють від зморшків та від набряків. Робіть їх по крему або олійці для масажу обличчя. Можна застосовувати цей комплекс тричі на тиждень, а для найкращого результату - раз на тиждень робити повноцінний масаж обличчя", - каже косметолог.

При цьому Позднякова наголошує, що під час масажу обличчя мають бути відчуття на межі "боляче-приємно", але не такі, щоб довелося терпіти.