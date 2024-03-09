ua en ru
Сб, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Краса без уколів. Косметолог показала, як за допомогою масажу позбутись носогубних зморшків

Субота 09 березня 2024 09:33
UA EN RU
Краса без уколів. Косметолог показала, як за допомогою масажу позбутись носогубних зморшків Як за допомогою масажу позбутись носогубних зморшків (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Ольга Позднякова

Шкіра обличчя надовго залишиться пружною, якщо регулярно робити масаж за допомогою скребка Гуаша. Така процедура займає лише кілька хвилин, а ефект від неї - наче після ліфтингу.

Про те, позбутись носогубних зморшок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.

Як позбутись носогубних зморшків

"Візьміть скребок Гуаша і глибокими круговими рухами пройдіться від зони маріонеток до "крила" носа так, як це показано на відео. Повторіть таких три проходи. Якщо виникає почервоніння - то це добре", - пояснює експерт.

Далі потрібно рухатись круговими глибокими рухами вздовж спинки носа. Повторити цю процедуру треба тричі.

Після цього потрібно скребком розтягнути тричі м'яз біля носа, рухаючись зверху вниз. Тоді плавним рухом пройтись скребком по щоці, як це показано на відео.

"Поставте скребок на кут 45 градусів і рухайтесь від спинки носа і до вух, а тоді м'яко опустіться до шиї і зони лімфатичних вузлів", - радить косметолог.

Потім поставте скребок трошки нижче, а тоді також рухайтесь вздовж вух і опустіться вздовж шиї до зони лімфатичних. Таких підходів також має бути три.

Після цього аналогічні рухи потрібно повторити на другій половині обличчя.

Як часто треба робити масаж, щоб досягти ефекту

"Ці прийоми чудово працюють від зморшків та від набряків. Робіть їх по крему або олійці для масажу обличчя. Можна застосовувати цей комплекс тричі на тиждень, а для найкращого результату - раз на тиждень робити повноцінний масаж обличчя", - каже косметолог.

При цьому Позднякова наголошує, що під час масажу обличчя мають бути відчуття на межі "боляче-приємно", але не такі, щоб довелося терпіти.

Читайте також про те, як робити масаж обличчя, щоб отримати ліфтинг ефект.

Раніше ми писали про те, як позбутись міжбрівної зморшки всього лиш за допомогою однієї вправи.

Читайте РБК-Україна в Google News
косметологія зморшки Поради лікаря
NEWS
Що буде з цінами на продукти в березні: чи чекати на подорожчання
Що буде з цінами на продукти в березні: чи чекати на подорожчання