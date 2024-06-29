3 эффективных способа, которые помогут быстро избавиться от морщин на лбу

Одним из первых признаков старения являются морщины на лбу. Складки во главе могут появиться как у достаточно молодых людей, так и в зрелом возрасте, как у мужчин, так и у женщин. Поэтому важно знать, как избавиться от них.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Почему возникают морщинки на лбу

Мышцы лба сокращаются каждый раз, когда вы делаете выражение лица, например поднимаете брови

После продолжительного времени выполнения таких движений можно начать замечать тонкие линии или морщинки в местах их появления. Утрата эластичности кожи происходит естественным образом с возрастом, а это усиливает эффект морщин.

Как избавиться

Инъекционные препараты

Наиболее проверенный и эффективный способ уменьшить морщины на лбу - инъекционное средство.

Ботокс или средства расслабления морщин функционируют путем блокирования нервных сигналов в мышцах, что приводит к временному расслаблению мышц.

Когда такие препараты вводят в определенные места на лбу, то это предотвращает морщины.

Такую процедуру следует повторять несколько раз в год, чтобы сохранить ее эффективность.

Микронидлинг

Микронидлинг помогает стимулировать выработку коллагена и ускорить обновление кожи.

Во время процедуры маленькие иглы создают микротравмы на коже, запуская естественный процесс заживления тела. Это приводит к увеличению производства коллагена и эластина, а это в свою очередь к более гладкой и упругой коже и уменьшению морщин со временем.

Химический пилинг

Химические пилинги уменьшают появление морщин на лбу, отшелушивая внешний слой кожи и способствуя обмену клеток. Этот процесс удаляет мертвые клетки кожи и стимулирует производство новых, здоровых, что приводит к более гладкой текстуре и уменьшению морщин.

Как предотвратить морщинам

Увлажнение

Питьевая вода не может устранить морщины, но если вы не будете оставаться увлажненными, вы заметите плохое влияние на ваше здоровье, что может нанести вред здоровью кожи.

Фрукты и овощи могут помочь вам увлажнить организм.

Стресс

Стресс может изменить белки в коже и уменьшить ее эластичность, что может вызвать морщины.

Курение

Табачный дым снижает эластичность и выработку коллагена. Поэтому следует отказаться от этой вредной привычки, чтобы замедлить эти процессы.

Спорт

Ученые обнаружили, что регулярные физические упражнения могут улучшить упругость и толщину кожи.

Сбалансированная диета

Различные питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в сбалансированном питании, например витамины С и Е, защищают кожу от солнца и загрязнения.

Ограничит потребление алкоголя

Употребление алкоголя было связано с увеличением верхних линий лица. Если вы хотите свести их к минимуму, то следует ограничить употребление алкоголя.

Солнцезащитный крем

Нанесение солнцезащитного крема является жизненно важным для предотвращения фотоповреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, которые являются одним из наибольших факторов потери коллагена и старения кожи.

Средства по уходу за кожей для уменьшения морщин

Ретиноиды

Это один из немногих продуктов по уходу за кожей, который может дать видимые, измеряемые результаты.

Ретинол - это сильная кислота, которая способствует увеличению обновленности клеток и помогает блокировать выработку фермента, который со временем расщепляет коллаген вашей кожи.

Коллаген отвечает за эластичность кожи, а это означает, что ретинол может помочь сохранить упругость и рыхлость кожи, благодаря чему ваш внешний вид дольше остается молодым.

Пептиды

Пептиды - это небольшие цепочки аминокислот, которые сигнализируют клеткам о выполнении определенных функций, таких как выработка коллагена, улучшающая эластичность и упругость кожи.

Антиоксиданты

Антиоксиданты применяют уникальный подход к предотвращению морщин. Они убивают свободные радикалы, которые могут повлечь повреждение коллагеновых и эластиновых волокон кожи, что является причиной морщин и тонких линий.

Гиалуроновая кислота

Этот ингредиент может сократить появление морщин за короткое время.

Гиалуроновая кислота является увлажнителем и притягивает и удерживает влагу из окружающей среды и помогает увлажнять кожу.