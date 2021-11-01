22-летняя девушка родила и умерла от COVID-19. Ее муж в слезах винит антивакцинаторов

Эрик и Эмили (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

Эмили к тому времени уже находилась на аппарате жизнеобеспечения.

Эрик и Эмили (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

После того, как эта история получила огласку, люди со всего мира начали присылать Эрику сообщение со словами поддержки и сочувствия. Также поддерживают его финансово - чтобы он мог самостоятельно воспитывать маленькую дочь.

"Я знаю, что Эмили сейчас смотрит и плачет от счастья. Она всегда хотела стать мамой", - не сдерживает слез вдовец.

Когда муж прощался со своей уже мертвой возлюбленной, ему пришлось заходить в палату в COVID-снаряжении.

"Но это не помешало мне поцеловать ее. Мне было все равно. Когда они закрыли штору, я сорвал маску и поцеловал ее... Я сказал Эмили, что люблю ее, и что мне жаль, что я не приложил больше усилий, чтобы спасти ее", - сказал Эрик.

Почему же произошла эта трагедия?

Эмили и Эрик не были вакцинированы из-за дезинформации о том, что вакцина вызывает проблемы у беременных женщин и может навредить будущему ребенку.

При этом, согласно новым исследованиям, беременные женщины, у которых развиваются симптомы COVID, чаще рискуют получить более тяжелые осложнения и даже умереть.

Но, несмотря на призывы врачей и ученых и статистические данные, беременные остаются одной из основных групп населения не только США, но и мира, которые больше всего противятся вакцинации...

И когда 23-летний Эрик принес с работы домой вирус, то через несколько дней ему стало лучше, а здоровье Эмили быстро ухудшилось...

Эрик с дочкой (фото: facebook.com/ashlee.a.schwartz)