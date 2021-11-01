22-летняя девушка родила и умерла от COVID-19. Ее муж в слезах винит антивакцинаторов

В США случилась печальная история, которую сегодня активно обсуждают во всем мире. Молодая беременная девушка, которая боялась вакцинироваться от коронавируса, умерла через несколько недель после родов.
Теперь ее муж в слезах жалуется на антивакцинаторов, которые распространяют дезинформацию о влиянии прививки на здоровье беременных и младенцев, говорится в материале CNN.
Эрик и Эмили (фото: facebook.com/eric.robison.5220)
Эмили к тому времени уже находилась на аппарате жизнеобеспечения.
Эрик и Эмили (фото: facebook.com/eric.robison.5220)
После того, как эта история получила огласку, люди со всего мира начали присылать Эрику сообщение со словами поддержки и сочувствия. Также поддерживают его финансово - чтобы он мог самостоятельно воспитывать маленькую дочь.
"Я знаю, что Эмили сейчас смотрит и плачет от счастья. Она всегда хотела стать мамой", - не сдерживает слез вдовец.
Когда муж прощался со своей уже мертвой возлюбленной, ему пришлось заходить в палату в COVID-снаряжении.
"Но это не помешало мне поцеловать ее. Мне было все равно. Когда они закрыли штору, я сорвал маску и поцеловал ее... Я сказал Эмили, что люблю ее, и что мне жаль, что я не приложил больше усилий, чтобы спасти ее", - сказал Эрик.
Эмили и Эрик не были вакцинированы из-за дезинформации о том, что вакцина вызывает проблемы у беременных женщин и может навредить будущему ребенку.
При этом, согласно новым исследованиям, беременные женщины, у которых развиваются симптомы COVID, чаще рискуют получить более тяжелые осложнения и даже умереть.
Но, несмотря на призывы врачей и ученых и статистические данные, беременные остаются одной из основных групп населения не только США, но и мира, которые больше всего противятся вакцинации...
И когда 23-летний Эрик принес с работы домой вирус, то через несколько дней ему стало лучше, а здоровье Эмили быстро ухудшилось...
Эрик с дочкой (фото: facebook.com/ashlee.a.schwartz)
Ранее мы писали, что миллионы людей поверили хиропрактику, который заявил, что вакцинация ослабляет иммунитет.
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