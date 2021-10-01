Беременных просят срочно вакцинироваться от COVID-19. И вот почему

Врачи просят беременных женщин срочно вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и не нанести вред будущим малышам.

Об этом говорится в новом сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Так, специалисты рекомендуют "немедленно принять меры по увеличению вакцинации против коронавирусной болезни (COVID-19) среди беременных, родильниц (включая тех, кто кормит грудью), женщин, которые пытаются забеременеть или планируют забеременеть в будущем".

Свою настойчивую просьбу врачи мотивируют тем, что " польза от вакцинации превышает известные или потенциальные риски".

Отмечается, что в августе этого года в США была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса среди беременных женщин за все время пандемии. При этом, примерно 97% беременных, госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19, были непривитыми.

В Американском колледже акушеров и гинекологов и Общества материнско-фетальной медицины утверждают: у беременных с симптоматическим COVID-19 риск смерти увеличивается на 70% в сравнении с небеременными!

"Кроме рисков тяжелого течения болезни и смерти для беременных и рожениц, существует повышенный риск неблагоприятной беременности и последствий для новорожденных, включая преждевременные роды. Также известны случаи мертворождения... Кроме того, хотя и редко, беременные с COVID-19 могут передавать инфекцию своим новорожденным детям ",- говорится в материале CDC.

А вот антитела, полученные от вакцины, через плаценту проникают в кровь плода, что может защитить ребенка от COVID-заболевания в первые дни и месяцы жизни.