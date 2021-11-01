22-річна дівчина народила і померла від COVID-19. Її чоловік у сльозах звинувачує антивакцинаторів

Ерік і Емілі (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

Емілі на той час вже перебувала на апараті життєзабезпечення.

Ерік і Емілі (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

Після того, як ця історія набула розголосу, люди з усього світу почали надсилати Еріку повідомлення зі словами підтримки і співчуття. Також підтримують його фінансово - аби він міг самотужки виховувати маленьку донечку.

"Я знаю, що Емілі зараз дивиться і плаче від щастя. Вона завжди хотіла стати мамою", - не стримує сліз вдівець.

Коли чоловік прощався зі своєю вже мертвою коханою, йому довелося заходити до палати у COVID-спорядженні.

"Але це не завадило мені поцілувати її. Мені було все одно. Коли вони закрили штору, я зірвав маску і поцілував її... Я сказав Емілі, що люблю її, і що мені шкода, що я не доклав більше зусиль, аби врятувати її", - сказав Ерік.

Чому ж сталася ця трагедія?

Емілі і Ерік не були вакциновані через дезінформацію про те, що вакцина викликає проблеми у вагітних жінок і може зашкодити майбутній дитині.

При цьому, згідно з новими дослідженнями, вагітні жінки, у яких розвиваються симптоми COVID, частіше ризикують отримати важчі ускладнення і навіть померти.

Але, незважаючи на заклики лікарів та вчених та статистичні дані, вагітні залишаються однією з основних груп населення не лише США, а й світу, які найбільше противляться вакцинації...

І коли 23-річний Ерік приніс з роботи додому вірус, то через кілька днів йому стало краще, а здоров’я Емілі швидко погіршилося...

Ерік з донечкою (фото: facebook.com/ashlee.a.schwartz)