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Миллионы людей поверили хиропрактику, который заявил, что вакцинация ослабляет иммунитет

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США, Вторник 26 октября 2021 15:47
Миллионы людей поверили хиропрактику, который заявил, что вакцинация ослабляет иммунитет Коллаж РБК-Украина: развенчан очередной фейк о вакцинации от COVID-19
Автор: Владимир Костырин

В сети стали активно распространять новое "исследование" от американского хиропрактика об иммунитете до и после прививки от COVID-19 - якобы анализи крови пациента, получившего две дозы вакцины, указывают на ослабление иммунной системы.

Автор соответствующей публикации, президент центра здоровья Exemplify в Иллинойсе Натан Томпсон утверждает, что такой вывод не может быть ложным, поскольку "это медицинское обследование".

Что же по этому поводу говорит медицина и наука, и почему не нужно верить в новый фейк - читайте в материале ниже.

Как родился очередной миф

Отметим, что видео Томпсона "забраковали" в Facebook в рамках мер по борьбе с ложными новостями и дезинформацией. Хотя хиропрактик в своем ролике избегал произносить слово вакцина, чтобы обойти правила YouTube в отношении "дезы", публикацию все же сняли и там.

К тому времени, однако, "исследование" уже ушло на другие сайты (например, сингапурский сборник информации Truth Warriors о "другой стороне картины COVID") и в сеть, стало гулять в пабликах сторонников антиваксов, подаваясь как "очередное доказательство".

На самом же деле выводы доктора-хиропрактика являются ошибочными, и нет никаких подтверждений, что вакцины COVID-19 ослабляют иммунную систему. Вот почему.

По словам Томпсона, анализ крови у непривитого пациента с диабетом 2 типа показал результаты "в нормальном" диапазоне, а после получения двух доз вакцины данные изменились. Так, гранулоциты человека - тип лейкоцитов, которые содержат белки, помогающие организму бороться с бактериальными инфекциями, - увеличились с 58,9 до 79,6. При этом лимфоциты - белые кровяные тельца, которые включают естественные клетки-киллеры и Т- и В-клетки, формирующие иммунитет, - упали с 33,8 до 13,8.

"Его адаптивная иммунная система полностью потерпела крах", - сказал хиропрактик.

Миллионы людей поверили хиропрактику, который заявил, что вакцинация ослабляет иммунитет

Натан Томпсон представил фейк о вреде вакцин от коронавируса для иммунной системы человека (фото: rumble.com)

Почему это неправда

Однако медицинские эксперты, проанализировав эти результаты, пришли к выводу, что цифры даже близко не указывают на ослабление или подавление иммунной системы, пишет издание Politifact, специализирующееся на изобличении мифов.

Между тем, в клинических испытаниях, в которых проводился анализ крови, не было никаких доказательств того, что вакцины от COVID-19 угнетают иммунитет.

"Подобные изменения (в лабораторной работе) происходят часто. Вещи постоянно меняются, но это не имеет особого значения. В отсутствие дополнительной информации эти цифры для меня ничего не значат", - сказал профессор микробиологии и иммунологии Университета Айовы, доктор Стэнли Перлман.

"Существуют всевозможные вариации, которые происходят при измерении иммунной системы, и будут происходить некоторые естественные колебания. Для человека, который весь день смотрит на панели общего анализа крови для пациентов, эти цифры не вызывают беспокойства и не означают "крах" иммунной системы", - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса доктор Амеш Адаля.

Как вакцины влияют на иммунную систему

Различные типы вакцин работают по-разному, обеспечивая защиту, но со всеми типами в организме остается запас Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, которые будут помнить, как бороться с этим вирусом в будущем. Вакцины помогают развить иммунитет, имитируя инфекцию, и иногда могут вызывать симптомы, например жар.

Исследования, в том числе CDC, показывают, что вакцины усиливают иммунный ответ организма, а не снижают его. Например, в одном отчете CDC от 13 августа было обнаружено, что люди, заразившиеся COVID-19 в 2020 году, получили резкое увеличение количества убивающих вирус иммунных клеток позже, потому что они были вакцинированы.

Как подчеркнул доктор Пол Оффит, директор Образовательного центра по вакцинации и лечащий врач отделения инфекционных заболеваний Детской больницы Филадельфии, предположение о том, что прививки от COVID-19 ослабляют иммунную систему, а не подкрепляют ее, не соответствует действительности. Это подтверждено данными клинических исследований, в которых участвуют тысячи человек.

Какой же иммунитет лучше для человека

Некоторые считают, что естественный иммунитет от COVID-19 лучше, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинами. Но естественные инфекции могут вызывать серьезные осложнения и быть смертельными. Такое происходит для при болезнях, которые многие люди считают легкими - например ветряной оспы.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что невозможно предсказать, кто заразится серьезными инфекциями, которые могут привести к госпитализации, и люди часто оставляют это на волю случая, не сделав прививку.

Ранее сообщалось, что антивакцинаторы стали распространять новый фейк, что в мире взлетели цены на невакцинированные сперму и грудное молоко.

Напомним, недавно глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что жертвами фейков о вакцинации от COVID-19 становятся беременные и их дети.

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