Украинка вакцинировался во время беременности и произвела настоящий фурор своим постом в Facebook: "крутая мамочка"

Украинка Анна Клапийчук во время беременности не побоялась вакцинироваться от коронавируса. В результате у нее родился здоровый малыш, а ее пост в Facebook о "плюсах" прививки вызвал бурную волну одобрения среди юзеров.

Своим опытом женщина поделилась в сообществе " Доказові батьки " с целью "помочь кому-то решиться на прививку от коронавируса во время беременности".

Почему Анна не побоялась вакцинироваться на третьем триместре?

По словам женщины, она длительное время ждала официальной рекомендации (из-за бюрократических нюансов в стране проживания), хотя в других странах беременных прививали в первую очередь как входящих в группу риска. В конце концов, Анне пришлось немного настоять, чтобы защитить себя и малыша.

"После первой дозы Comirnaty (Pfizer) - сонливость, незначительная боль в руке, после второй - то же самое, плюс ломота. Все прошло за плюс-минус два дня. Старший сын начал ходить в садик и стандартно приносить домой "подарки". За неделю до родов я слегла с вируской. Тогда поняла - как вовремя я вакцинировался (5 быстрых тестов, 1 ПЦР - отрицательные)", - рассказала женщина.

Украинка отмечает: даже если бы это был COVID, рисков для вакцинированных значительно меньше.

"Сейчас по меньшей мере 80% знакомых беременных из моего окружения вакцинированы... Надеюсь, этот пост будет также кому-то полезным", - добавила она.

Фото сертификата вакцинации (Facebook/Anna Klapiichuk)

Почему именно Pfizer выбрала Анна? В комментарии к своему же сообщению женщина отметила, что когда она вакцинировался, то были рекомендации выбирать мРНК вакцины для беременных. А это Pfizer или Moderna.

Реакция юзеров на эту историю - "взрывная"

Интересно, что эта простая, но честная небольшая история Анны, которой она поделилась в социальной сети, нашла исключительно положительные отзывы среди женщин. Большинство из них или уже вакцинировались, или планируют это сделать во время беременности.

Мы собрали только несколько комментариев женщин, которые поделились своим опытом.

И я вакцинировалась во время беременности. Сейчас начались у всех сопли-кашли и понимаю, насколько правильное решение. Если из-за насморка переживаешь, то страшно представить, что чувствуют те, кто заболел коронавирусом

Вы молодец! Поддерживаю. Тоже беременна и уже получила две дозы Pfizer. И сын недавно пошел в садик, то уже дважды болею вместе с ним. И каждый раз думаю, что если даже COVID, то пройдет в легкой форме

Оставляю комментарий для тех, кто еще колеблется. Я беременна, 21-22 недели, уже вколола вторую дозу CoronaVac. После первой дозы никаких отклонений не чувствовала, даже температура не поднималась, а на следующий день пошла на работу (я учитель). После второй дозы немного поболела рука и все. На УЗИ отклонений тоже нет. Какую именно вакцину колоть - посоветовала врач, которая ведет меня по беременности (имею слабый иммунитет).

Кое-кто рассказывает и о том, как жалеют, что не вакцинировались по той или иной причине.

Я в прошлом году беременная на 23-й неделе переболела COVID. Думала, умру. От страшного кашля боялась потерять ребенка, ведь он был малоподвижен. Не дай бог такое пережить. Лучше вакцинируйтесь.

Очень сожалею, что не было вакцины, когда была я беременна. Заболела на 24-й неделе беременности. Как результат - правосторонняя пневмония с 25%-поражением. Лечение в стационаре, не знаю и сколько капельниц с антибиотиками. Врагу не пожелаю этих переживаний за ребенка и депрессии в стенах палаты. Берегите себя и своих малышей! Вакцинируйтесь!

Закончить бы хотелось комментарием госпожи Елены, которая призналась: "Люблю читать такие хорошие новости от хороших людей".

"Вкусного молочка малышу, антител обоим", - добавила женщина в комментарии под постом Анны.