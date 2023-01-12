2023 рік може стати найтеплішим за всю історію: чому це небезпечно

Яким стане кліматичний 2023 рік

Експерти кажуть, що 2023 може стати найтеплішим за останні 173 роки. Про це говорять надзвичайно теплі глибокі води в тропічній західній частині Тихого океану.

"Коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що помітно впливає на клімат. Під час теплої фази течія приносить тепло моря у вищі широти, частина якого викидається в атмосферу в результаті випаровування", - кажуть фахівці.

Ця фаза може настати вже навесні або влтіку 2023 року. У цей час можна буде спостерігати глобальні рекордні температури по всій Європі. Водночас варто очікувати на часті посухи.

Внаслідок глобального потепління може зникнути половина флори та фауни (фото: ukrinform.ua)

У глобальному масштабі це говорить про:

рекордну посуху та спеку в Південній Африці

тропічні ліси в Бразилії та Венесуелі горітимуть ще більше

спека в Південно-Східній Азії сягатиме від 45 до 50 градусів

північно-східне узбережжя США також буде занадто теплим

2022 вже став одним з найтепліших від 1850 року попри дію холодної течії Ла-Нінья. Схоже, що 2023 має для людства ще більше сюрпризів, ніж його попередник.

Що таке глобальне потепління

Глобальне потепління - це поступове підвищення температури поверхні Землі та океану. Основними для цього причинами є зміни в зовнішніх чинниках, наприклад, фауні та флорі, діяльності людини тощо.

З 1978 року вчені почали фіксувати ще одну можливу причину - викиди сонячної радіації. Однак наразі відомо, що це не впливає на температурні зміни дуже суттєво.

Зміна клімату може призвести до глобальних змін у природних та соціальних системах. Деякі масштабні зміни можуть відбутися за короткий час.

Імовірність настання різких змін дуже низька. Для цього потрібно мати вищі показники глобального потепління та яке відбувається протягом великого проміжку часу.