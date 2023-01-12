2023 год может стать самым теплым за всю историю: почему это опасно

Каким станет климатический 2023 год

Эксперты говорят, что 2023 год может стать самым теплым за последние 173 года. Об этом говорят очень теплые глубокие воды в тропической западной части Тихого океана.

"Колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что заметно влияет на климат. Во время теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения", - говорят специалисты.

Эта фаза может наступить уже весной или летом 2023 года. В этот период можно будет наблюдать глобальные рекордные температуры по всей Европе. В то же время следует ожидать частые засухи.

В результате глобального потепления может исчезнуть половина флоры и фауны (фото: ukrinform.ua)

В глобальном масштабе это говорит о:

рекордную засуху и жару в Южной Африке

тропические леса в Бразилии и Венесуэле будут гореть еще больше

жара в Юго-Восточной Азии будет достигать от 45 до 50 градусов

северо-восточное побережье США также будет слишком теплым

2022 год уже стал одним из самых теплых с 1850 года, несмотря на действие холодного течения Ла-Нинья. Похоже, что 2023 год имеет для человечества еще больше сюрпризов, чем его предшественник.

Что такое глобальное потепление

Глобальное потепление - это постепенное повышение температуры поверхности Земли и океана. Основными причинами являются изменения во внешних факторах, например, фауне и флоре, деятельности человека и т.д.

С 1978 года ученые начали фиксировать еще одну возможную причину - выбросы солнечной радиации. Однако известно, что это не влияет на температурные изменения очень существенно.

Изменение климата может привести к глобальным изменениям в природных и социальных системах. Некоторые масштабные изменения могут произойти в течение короткого времени.

Вероятность наступления резких изменений очень низка. Для этого нужно иметь более высокие показатели глобального потепления, которое происходит в течение большого промежутка времени.