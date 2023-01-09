Знову весна посеред зими: народний синоптик повідомив, коли чекати на повернення тепла
Після різдвяного холоду до України знову йде тепло. Синоптики прогнозують до 10 градусів вище нуля завдяки повітряним масам з Африки.
Якою буде погода в Україні вже найближчими тижнями - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Коли буде потепління
Останніми днями в Україні було досить холодно, що загалом природно для наших широт. Проте вже з 13 січня повітряні маси почнуть змінюватися та розпочнеться наступна весна посеред зими.
За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, до більшої частини Європи почне надходити аномально тепла для зими погода. У цей період в Україні можна очікувати від 8 до 10 градусів вище нуля.
Прогноз погоди від Станіслава Щедріна (фото: facebook.com/Stas1234567)
А що кажуть метеорологи?
Прогноз сайтів погоди дещо відрізняється від показань народних синоптиків. Так, наприклад, на Gismeteo пишуть, що з 13 січня тепліше справді стане. Проте температурні коливання будуть у межах 5 градусів тепла, і не вище.
Разом із потеплінням Україну накриють дощі з мокрим снігом, хоча сонце також буде з'являтися.
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В Укргідрометцентрі також прогнозують незначне підвищення температури. За їхніми прогнозами найбільше тепла отримають південно-західні області України: там очікується від 3 до 9 градусів тепла.
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