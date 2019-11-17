В 2020 году газ может вырасти на 40%: в чем причина и кому не повезет

Цены на газ в Украине на текущий момент равны рыночным, однако после окончания "газового" договора между Украиной и РФ, стоимость может поменяться. Переговоры о продлении договора длятся уже дольше года, однако пока ни к чему не привели. В "Нафтогазе" заявляют, что перезаключить договор вряд ли удастся и в таком случае, по мнению аналитиков, газ может подорожать до 40% в цене. Эксперт Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич прокомментировали ситуацию с поставками газа и дали прогноз, передает "Сегодня".

Предложения Украины

По словам экспертов, позиция Украины, которую представляет НАК "Нафтогаз Украины", неизменна:

заключение нового контракта на 10 лет (до 2030 года) между созданной в результате анбандлинга "Нафтогаза" структурой-транзитером газа из РФ в ЕС через Украину и российским "Газпромом";

объемы ежегодной прокачки газа должны быть не менее 60 млрд куб. м (сейчас вдвое меньше) под угрозой штрафных санкций плюс опционально до 30 млрд куб. м;

"Газпром" выплачивает нам 2,5 млрд долларов за недопоставленные объемы газа во исполнение решения Стокгольмского суда по иску "Нафтогаза". Другие иски к "Газпрому", например, за "отжим" нефтегазодобывающих вышек в Крыму, продолжают рассматриваться;

"Газпром" выплачивает Украине штраф 85 млрд грн, наложенный на него в 2016 году Антимонопольным комитетом Украины за злоупотребление монопольным положением на рынке газа.

Предложения Украины по вопросам поставки газа не устраивают российскую сторону, считает эксперт Дмитрий Марунич.

Газ для потребителей (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Ни одно из этих предложений не устраивает "Газпром", так как они не намерены ни заключать столь длительный контракт, ни платить даже по уже проигранному делу. Еврокомиссия поддерживает большинство предложений Украины, кроме, возможно, штрафа АМКУ", – заявил он.

Предложения России

Россия же предлагает совершенно другие условия:

"нулевой вариант" по Стокгольму, то есть отзыв новых исков и отказ от материальных претензий по уже выигранному иску;

поставки на внутренний рынок Украины 5 млрд куб. м газа в год по цене ниже рыночной на 20% (на 35-40 долларов за 1000 куб. м), но на какой срок, неясно;

после выполнения первых двух условий возможны переговоры о долгосрочном контракте, но уже с новой украинской компанией-транзитером, которая получит сертификат ЕК и, скорее всего, уже в 2020 году;

до конца 2019 года заключить новый договор или продлить действующий договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" сроком на год.

Мнение экспертов по предложениям

На нулевой вариант, прежде всего на отказ от получения 2,5 млрд долларов, украинская сторона не пойдет, считают эксперты. Это же касается и допуска "Газпрома" на наш рынок, ибо это означает крах бизнеса тех, кто занимается поставками газа по реверсу из Европы. Кроме того, Украине не выгоден краткосрочный контракт в связи с тем, что РФ планирует достроить в 2020 году газопровод "Северный поток-2" в обход Украины и в разы уменьшить транзит по нашей территории. Украина тогда потеряет миллиарды долларов как плату за прокачку газа и возникнут сложности с эксплуатацией нашей газотранспортной системы (ГТС).

"Отказываться от компенсаций по выигранному делу глупо, а у тех, кто зарабатывает на реверсных поставках газа из Европы в Украину, есть мощная поддержка в высоких украинских кругах, – говорит Марунич. – А вот суммы по новым искам можно было бы снизить или заключить мировое соглашение. Решение должно быть принято на уровне президента".

Газ для потребителей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Землянский считает, что выигранная компенсация в 2,5 млрд также может быть предметом торга.

"Например, взамен за отказ от их выплаты мы заключаем контракт на пять лет и в течение пяти лет нам будут платить больше за транзит газа, это Украине выгоднее", – полагает эксперт.

К чему это может привести

По прогнозам Дмитрия Марунича, вероятность не менее 50%, что до конца 2019 года стороны придут к компромиссу. Это, например, может быть согласие РФ на выплату Украине 2,5 млрд долларов, заключение на 1-2 года договора о транзите газа в Европу на действующих условиях, допуск "Газпрома" на конкурентной основе на наш рынок, что даст украинцам более дешевый газ, снижение сумм по новым искам к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2-3 млрд, отказ от взимания штрафа, наложенного АМКУ.

"Но для этого Украине прежде всего нужно назначить новое руководство "Нафтогаза", с почетом уволив недоговороспособное прежнее, получить решение суда апелляционной инстанции Стокгольмского суда по выплате 2,5 млрд долларов, которое ожидается в этом году", – уточнил Марунич.

На 25% каждый вероятны еще два сценария развития событий, считает он:

Первый сценарий – новый договор до 31 декабря 2019 года не заключили, действие старого не продлили, но переговоры и транзит газа продолжаются.

Второй сценарий самый жесткий: "Газпром" в ноль часов 1 января 2020 года, когда закончится действие договора от 2009 года, "перекроет вентиль", и ЕС останется без российского газа.

Землянский оценивает вероятность достижения компромисса и отказа от него как 50 на 50. То есть либо есть новый договор и есть транзит, либо нет ни того, ни другого.

Относительного того, что будет, если прийти к компромиссу не удастся, эксперты более пессимистичны. По их мнению, без наличия в нашей газотранспортной системе (ГТС) российского транзитного газа, который создает избыточное давление для прокачки, возможны серьезные проблемы с его доставкой потребителям.

"Больше всего пострадают южные потребители – Молдова и Болгария, до которых газ просто не дойдет. Если зима не будет суровой, Украина с трудом продержится до конца февраля, потом станет технически невозможно поднять газ из наших подземных газовых хранилищ из-за критического снижения давления газа. То есть газ станет настолько разреженным, что компрессоры не смогут его выкачать. Как будут наши власти выходить из такого положения, пока прогнозировать невозможно", – говорит Марунич.

Газ (иллюстративное фото: УНИАН)

Но то, что при прекращении транзита без газа останется лояльное к РФ так называемое "Приднестровье", дает, по словам Марунича, дополнительный шанс на достижение компромисса.

Землянский говорит, что запасов газа в украинских подземных хранилищах достаточно, а вот будет ли техническая возможность докачать его с запада, где находятся хранилища, на юг или юго-восток, ответить сложно.

Кроме того, дополнительные расходы на прокачку газа с запада на восток сильно ударят по карману потребителей, утверждают эксперты. По оценочным подсчетам Землянского, только за счет длинного "плеча" транспортировки кубометр газа может подорожать для потребителей на 2-3 грн, или на 30-40% от нынешней цены. Плюс сезонный рост стоимости из-за высокого зимнего сезона еще на столько же, что цену практически удвоит. Прежде всего пострадают те, кто отапливает дома газом, начнется вал неплатежей, государству придется искать дополнительные миллиарды гривен в госбюджете на увеличение выплат по субсидиям.